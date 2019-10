Donald Trump: - Disse to er de verste av de verste

Donald Trump og de amerikanske myndighetene har fått overført to av medlemmene i den beryktede IS-gruppen «The Beatles».

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser president Donald Trump i en Twitter-melding.

- I tilfelle kurderne eller Tyrkia mister kontrollen, så har USA allerede tatt kontroll over de to IS-soldatene som er knyttet til halshugginger i Syria, bedre kjent som The Beatles, og fraktet dem ut av landet og til en sikker lokasjon kontrollert av USA. De to er de verste av de verste! skriver presidenten på Twitter.

«The Beatles» filmet halshugginger

De to mennene, Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh, er begge britiske, og knyttes til flere halshugginger av vestlige gisler nordøst i Syria.

El Shafee el-Sheikh (t.v) og Alexanda Kotey var først ment å skulle fraktes til nabolandet Irak, men de er usikkert hvor de to nå er blitt fraktet. Foto: Syrian Democratic Forces (SDF) / AFP

De var begge med i en britisk gruppe med IS-soldater som gikk under kallenavnet «The Beatles».

- Vi har pågrepet et antall IS-krigere som er spesielt ille, og vi ville være sikre på at ingenting skjedde med dem med tanke på at de slapp løs, sier Trump i en uttalelse om overføringen.

De farlige fangene var først ment å skulle fraktes til nabolandet Irak, men de er usikkert hvor de to nå er blitt fraktet, melder The Guardian.

Dette bildet av Alexanda Kotey (t.v) og El Shafee Elsheikh på et sikkerhetssenter i Kobani i Syria er tatt sommeren 2018. Foto: AP Photo/Hussein Malla

Det er også uklart hvor mange av disse farlige IS-krigerne som skal ha blitt overført fra kurderne til amerikanerne.

Ifølge Guardian var de to med i gruppen som filmet halshuggingen av de britiske hjelpearbeiderne David Haines og Alan Henning, samt de amerikanske journalistene James Foley Steven Sotloff.

David Haines ble drept av IS-soldatene fra The Beatles i 2014. Foto: AFP

Lederen av grupperingen, Mohammed Emwazi, ble drept i en droneangrep i 2015. Et annet medlem av gruppen, Aine Davis, ble pågrepet i Tyrkia, og ble i 2017 dømt til syv og et halvt års fengsel for å ha vært med i en terrororganisasjon.

Alan Henning ble også drept av The Beatles i 2014. Foto: AFP

- 11.000 IS-krigere i fangenskap

Man regner med at Syrian Democratic Forces (SDF), som i hovedsak består av kurdiske YPG-soldater, holder minst 1000 IS-soldater fanget, men potensielt det dobbelte. I tillegg er rundt 10.000 IS-kriger i fangenskap i Syria og Irak.

Samtidig frykter man også at kvinner og barn som oppholder seg i flyktningeleirene i den kurdisk-kontrollerte delen av Syria skal komme seg løs i kjølvannet av Tyrkias offensiv i området.

På torsdag stengte også Røde Kors-sykehuset i al-Hol-leiren etter tyrkisk angrep på Syria. Flere norske kvinner og barn oppholder seg i denne leiren.

Kvinner fra tidligere IS-kontrollerte områder står i kø for matforsyninger i al-Hol-leiren i Syria 16. september. Foto: Maya Alleruzzo, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

NTB melder at forholdene i al-Hol-leiren, ifølge hjelpeorganisasjoner, er under enhver kritikk, og nå har Tyrkias militæroffensiv mot kurderne skapt ytterligere usikkerhet.

Fra kurdisk side har det blitt advart om at de ikke vil kunne opprettholde vaktholdet i leiren, og at soldater derfra kan bli sendt for å kjempe mot militæroffensiven. Samtidig er det meldt om at IS-krigere kan komme til å gjennomføre angrep mot leiren for å sette fri kvinner og barn.

Ifølge The Guardian holdes totalt rundt 90.000 menn, kvinner og barn i fangenskap av SDF.

- Vi skal knuse det som er igjen av terrorister

Tyrkiske bakkestyrker rykket ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere på torsdag.

President Recep Tayyip Erdogan sier at 109 terrorister er blitt «nøytralisert» siden framrykkingen i Syria startet onsdag.

– Vi skal knuse det som er igjen av terrorister, sa Erdogan torsdag med henvisning til ulike kurdiske grupperinger. Han sa at alle like godt kunne overgi seg.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer også med å «åpne porten til Europa» for millioner av syriske flyktninger som befinner seg i landet. - Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon. Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier Erdogan. Foto: Murat Kula/Presidential Press (Reuters)

Truer Europa med flyktninger

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer også med å «åpne porten til Europa» for millioner av syriske flyktninger som befinner seg i landet.

Erdogan misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

– Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han, og understreker at den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria.