Donald Trump ba om hastesamtale med Sør-Korea: Bekrefter at de trenger hjelp

Donald Trump ba om en hastesamtale med presidenten i Sør-Korea sent mandag kveld. Da måtte verdens mektigste mann be om korona-hjelp.

De siste ukene har Donald Trump ved gjentatte anledninger uttalt at hans kabinett har kontroll på smitteutbruddet i landet - og at samtlige stater innen kort tid vil ha alt de trenger av testustyr.

Til tross for det, så bekrefter Sør-Korea nå at president Moon Jae-in mottok en hastetelefon fra Trump sent mandag kveld - hvor presidenten skal ha bedt om å motta medisinsk utstyr Sør Korea eventuelt måtte ha til overs.

Enige om avtale

Til gjengjeld, skal Trump ha lovet at sørkoreanske selskaper vil få en større markedsandel i USA når koronakrisen er over. Det er Reuters som formidler nyheten om telefonsamtalen, som for øvrig skal ha vart i 23 minutter.

Moon Jae-in skal ha gått med på å sende USA medisinsk utstyr, gitt at landet har noe til overs når de selv har koronakrisen under full kontroll.

Og akkurat der er de i skrivende stund nærmere målet sitt enn USA.

Begge land fikk nemlig påvist sitt første koronatilfelle 21. januar 2020, men retningen landene har gått i siden den datoen er vidt forskjellige.

NYTT SKIFT: Helsearbeidere i Sør Korea gjør seg klar for et nytt skift. Foto: Han Jong-chan (AP)

Sør-Korea hadde i startfasen et massivt korona-utbrudd, men fikk tidlig kontroll over situasjonen, uten at samfunnet ble stengt ned. Landet har bare registrert 125 dødsfall, og har over de to siste ukene registret under 100 nye smittede daglig.

USA på sin side, brukte lenger tid på å innføre tiltak som senket smitten, og har hatt utfordringer med å supplere sykehusene i landet med riktig smitteutstyr og muligheter for testing.

Per dags dato er det 46396 bekreftede smittede i USA, og 590 dødsfall som følge av koronaviruset.

- Ikke gjort noe feil

Tirsdag ettermiddag oppdaterte igjen Donald Trump det amerikanske folk på siste nytt om koronakrisen, via Fox News. Der sammenlignet presidenten igjen koronautbruddet med influensa - og gjentok at han ønsker å «gjenåpne» landet så fort som mulig.

- Man må ta en avgjørelse. Vi mister tusenvis av mennesker til influensa hvert år. Vi stenger vel ikke av landet for det? Vi mister enda mer enn dette til bilulykker hvert år, men vi ringer ikke bilselskapene og ber de om å slutte å produsere biler, sa Trump til Fox News.

Og la til:

- Vi kan ikke miste alle disse selskapene som sliter nå. Vi snakker om hundretusenvis, kanskje millioner, av jobber - jo fortere vi er tilbake, desto bedre er det for oss. Vi (USAs befolkning) kommer til å ha masse oppspart energi da, det kommer til å gå fort.

OPPDATERING: Donald Trump snakket tirsdag med Fox News om koronakrisen. Foto: Evan Vucci (AP)

På spørsmål om han kunne gjort noe annerledes i startfasen av utbruddet, gjentok også presidenten det han tidligere har sagt om hvordan tidligere administrasjoner har gjort jobben vanskelig for han og hans regjering.

- Tidligere administrasjoner gjorde det vanskelig for oss, tiltakene som lå til rette fungerer ikke på en stor befolkning. Ingen forventet dette, og det handler ikke om at jeg eller helsesystemet har gjort noen feil, sa presidenten.

Avslutningsvis konstanterte Trump at målet er å få USA på beina igjen før påske.

- Det er absolutt planen. Hvorfor skulle ikke det gå? Det er ikke en kontroversiell sak å si at folk ønsker å returnere til jobbene sine. Kuren er verre en problemet, konstanterte USAs president.

På onsdag tok USAs president saken enda litt lenger. På Twitter konstanterte Trump at «ekte» amerikanere ønsker seg tilbake på jobb så fort som mulig - og at det kun er pressen som ønsker å holde landet stengt: