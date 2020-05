Donald Trump blir knust i ny måling

Joe Biden knuser Donald Trump i ny måling.

NEW YORK (Nettavisen): I en ny måling i Washington Post som ble publisert søndag, leder Joe Biden med 53 prosent over Donald Trumps 43 prosent.

Målingen baserer seg på nasjonale registrerte velgere.

Biden øker forspranget kraftig

Ledelsen på ti prosent er en kraftig endring fra tilsvarende måling for to måneder siden, da det nesten var dødt løp mellom de to. Da fikk Biden 49 prosent av stemmene, mens Trump fikk 47 prosent.

Om man bare ser på voksne velgere, så ligger Biden enda bedre an. Da øker Biden til 53 prosent av stemmene, mens Trump får 40 prosent.

Målingen, som ble foretatt i perioden 25. til 28. mai, baserer seg på et tilfeldig utvalg av 1001 registrerte velgere, hvorav 75 prosent av intervjuene ble gjort via mobiltelefon. Målingen har en feilmargin på 3,5 prosentpoeng.

Drapssiktet satt på selvmordsvakt

Meningsmålingen kommer samme helg som det koker i USA i forbindelse med store demonstrasjoner landet rundt etter dødsfallet til George Floyd.

Se video av arrestasjonen her:

Ifølge Daily Mail er Derek Chauvin (44), som er siktet for drap etter pågripelsen av George Floyd, nå satt på selvmordsvakt. Ifølge avisen blir han nå sjekket på sin celle hvert 15. minutt.

George Floyd døde i politiets varetekt etter at denne politibetjenten, Derek Chauvin (44), som brukte kneet sitt til å holde ham nede, holdt ham nede i dette grepet i om lag åtte minutter. Hendelsen førte til at fire politifolk i Minneapolis fikk sparken kort tid etter.

Chauvin sitter i en celle i Ramsey County Jail etter at han på fredag ble pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Kausjonen er ifølge CNN satt til 500.000 dollar.

Politimannens kone, Kellie Chauvin, har opplyst gjennom sin advokat at hun ønsker seg ut av ekteskapet med Derek Chauvin, melder CNN.

Biden: - Meningsløse ødeleggelser

Demonstrasjonene og opptøyene fortsatter i USA natt til søndag, der det er innført portforbud i 25 byer. Tre mennesker ble skutt og drept og flere ble såret i flere skyteepisoder i sentrum av Indianapolis sent lørdag og natt til søndag.

Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg, kaller voldsbruken og ødeleggelsene i amerikanske byer meningsløs.

– Dette er en erke-amerikansk respons. Men nedbrenning av lokalsamfunn og meningsløse ødeleggelser er ikke det. Voldsbruk som setter liv i fare, er ikke det. Vold som rammer og stenger virksomheter som tjener samfunnet, er ikke det, skriver Joe Biden i en uttalelse. Foto: (NTB scanpix)

Biden understreker at han har stor forståelse for at folk demonstrerer mot politivold etter hendelsen i Minneapolis.

– Det er både riktig og nødvendig å protestere mot slik brutalitet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere visepresidenten.

– Dette er en erke-amerikansk respons. Men nedbrenning av lokalsamfunn og meningsløse ødeleggelser er ikke det. Voldsbruk som setter liv i fare, er ikke det. Vold som rammer og stenger virksomheter som tjener samfunnet, er ikke det, skriver han.

Ampert i New York

I Brooklyn i New York var det også store protester sent lørdag kveld, og stemningen ble enda mer amper da to store politibiler kjørte rett inn i en menneskemengde.

Se video her:

Blant dem som reagerer sterkt på politiets håndtering av demonstrasjonene i New York, er demokraten Alexandria Ocasio-Cortes.

– Ingen har lov til å kjøre en stor firehjulstrekker rett inn i en menneskemengde, tvitrer hun.

Over 100 demonstranter ble ifølge NBC News pågrepet lørdag kveld og det ble satt fyr på flere politibiler.