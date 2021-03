- Donald Trump er besatt av hevn

- Donald Trump er fastlåst i sin falske og ødeleggende alternative virkelighet.

NEW YORK (Nettavisen): - Det var ingen anger å spore hos Donald Trump når det gjelder den dødelige volden han hisset opp til, skriver den politiske reporteren og CNN-skribenten Stephen Collinson i en analyse av Trumps tale på søndag.

Se utdrag fra talen til Trump her:

Sent søndag kveld holdt Donald Trump sin første tale etter at han gikk av som president i USA 20. januar.

I den halvannen time lange talen hamret Trump løs både på president Joe Biden, den amerikanske valgordningen, domstolene og høyesterett, samt både partikolleger og demokrater.

- Ny trussel mot demokratiet

I en knusende analyse slakter nå CNN-skribenten Stephen Collinson eks-presidenten for det han mener var en «farlig» tale som kan «true det amerikanske demokratiet».

- Trump slipper løs en ny trussel mot det amerikanske demokratiet, skriver Collinson.

- Det var ingen anger å spore hos Donald Trump når det gjelder den dødelige volden han hisset opp til med løgnene sine om et stjålet valg i hans opprør mot den amerikanske kongressen, fortsetter Collinson.

Trump: - De burde skamme seg

Under sin tale på søndag hevdet Trump at det flommet inn titalls millioner urettmessige stemmer fra overalt, fra både ulovlige innvandrere og døde, og Trump kritiserte at høyesterett og andre dommere ikke hadde mot til å ta tak i ulovlighetene.

- De burde skamme seg for det de har gjort mot landet vårt ... Høyesterett hadde ikke baller nok til å gjøre noe med det, sa Trump i sin tale.

Stephen Collinson mener ekspresidentens uttalelser viser hvor opptatt Trump er av å få hevnet seg.

- Sist sett mens han forlot Washington i skam, understreker eks-presidentens selvopptatte vandring gjennom gamle politiske kamper hvor besatt han nå er for å få hevn. Og det i en tid hvor majoriteten av nasjonen som ikke tilhører hans kjerne er mest opptatt av mer pressende bekymringer, skriver Collinson.

- Den forbitrede tidligere øverstkommanderende er imidlertid mer fastlåst i sin falske og ødeleggende alternative virkelighet, som millioner av hans følgere er tilhenger av, om at han var offer for massivt valgfusk.

- Hans siste kommentarer antyder at kampen for å beskytte amerikanske demokratiske institusjoner og frie valg ikke ble avsluttet da han forlot Det hvite hus, men vil være en nøkkelkamp i oppkjøringen til neste presidentvalg, skriver Collinson.

Trump: - Vi må kvitte oss med dem alle

Under sin tale gikk Trump også til angrep på og ramset opp navnene på alle republikanerne som stemte for å straffe ham under den andre riksrettssaken.

Trump lot det skinne gjennom at han vil jobbe det han kan for å forhindre at de blir gjenvalgt.

- Vi må kvitte oss med dem alle, sa Trump.

- Vi kan ikke ha ledere som er mer ivrige etter å fordømme sine medamerikanere enn å stå opp mot Demokratene, mediene og radikalerne som vil gjøre USA til et sosialistisk land, sa Trump.

- Republikanerne må gjøre noe med det. De må gjøre noe med det, sa Trump i sin tale.

- Motivasjon til ekstremistiske grupperinger

I CNN-analysen påpeker Collinson at Trumps kritikk og målrettede hevn mot partikolleger både er farlig for dem personlig, men også en fare for det amerikanske demokratiet.

- Eks-presidentens advarsel kan være svært skadelige fordi han per definisjon gir sin støtte til de republikanske kandidatene opp mot mellomvalget i 2022 avhengig av om de støtter hans falske påstand om at valget i 2020 var korrupt. Og på kort sikt sår han også enda mer mistanke blant de konservative velgerne om hvorfor han egentlig måtte forlate Det hvite hus, i tillegg til at det gir enda mer potensiell motivasjon til de ekstremistiske grupperinger som støtter ham, skriver Collinson.

- På denne måten kan Trumps korrupte innflytelse påføre skade på ektheten av amerikanske valg, selve grunnlaget for det amerikanske demokratiet i måneder og årevis fremover, skriver CNN-kommentatoren.

– En republikansk president skal returnere

Trumps ubegrunnede påstander om at valget i november var fikset og at valget ble stjålet fra ham, var noe av det som skapte mest jubel under søndagens tale. Det ble bare overgått av jubelen som kom da Trump flørtet om å stille til neste presidentvalg i 2024.

– Hvem vet? Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang, sa Trump med henvisning til demokratene. Senere i talen fulgte han opp med følgende uttalelse.

– En republikansk president skal returnere til Det hvite hus, og jeg lurer på hvem det blir, jeg lurer på hvem det blir, sa Trump, til et jublende publikum.

