Donald Trump gjerder seg inne

Frykt for voldelige opptøyer gjør at Det hvite hus iverksetter sikkerhetstiltak.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Fox News skal Det hvite hus sette opp et gjerde som gjør det umulig å klatre over og inn til presidentens kontor og bolig.

Det er en politikilde som på mandag opplyser til Fox News at de vil sette opp et slikt sikkerhetsgjerde rundt hele komplekset.

Slik ser det ut utenfor Det hvite hus på mandag. Flere arbeidere kan sees i bakgrunnen, bak flere gjerder som er rundt Det hvite hus hvor president Donald Trump vil oppholde seg på valgnatten. Foto: REUTERS/Erin Scott

250 fra Nasjonalgarden i beredskap

Politimesteren i Washington DC, Peter Newsham, sa i forrige uke at det for øyeblikket ikke var noen «troverdige trusler akkurat nå for vold», men uttalte samtidig at flere grupperinger hadde søkt om tillatelse til å gjennomføre store demonstrasjoner, og at alt av politistyrker vi bli satt i byen på valgdagen.

Det var NBC News reporter Geoff Bennett som først omtalte sikkerhetsgjerdet som nå settes opp rundt Det hvite hus.

Han skriver at 250 personer fra Nasjonalgarden er satt i beredskap i byen.

På gjerdet rundt Det hvite hus har flere demonstranter allerede hengt opp plakater hvor det blant annet står «Bort med Trump», «Arrester Trump» og «Trump er en fare for oss alle».

Trump avlyser valgfest

Donald Trump har avlyste valgfesten han skulle ha på sitt hotell i Washington D.C, og på mandag bekrefter pressesekretæren at han skal være i Det hvite hus, melder NTB.

Her setter arbeidere opp treplater foran vinduer i sentrum av Washington DC. Foto: Daniel SLIM / AFP

Pressesekretær Kayleigh McEnany sier at Trump og enkelte rådgivere vil være sammen i Det hvite hus for å følge med på valginnspurten.

Ifølge New York Times hadde Trump-kampanjen opprinnelig planlagt å ha en valgfest på sitt eget hotell i Washington D.C. Denne ble imidlertid avlyst i forrige uke, skriver NTB. Årsaken skal ha vært at koronarestriksjoner forhindret større folkemengder å samles.

Frykter vold og opptøyer

Det er frykt for vold og opptøyer flere steder i USA i forbindelse med det kommende valget på tirsdag.

Både i Washington, Denver, Los Angeles og i New York har flere butikker spikret igjen vinduer i frykt for opptøyer under og etter valget.

Se foto og video fra Manhattan:

I en ny måling fra USA Today svarer hele tre fjerdedeler at de frykter vold eller voldelig opptøyer på eller etter valgdagen, noe som er en kraftig økning fra foran valget i 2016.

Her passerer et helikopter over Det hvite hus på mandag. På gjerdet har flere demonstranter hengt opp plakater hvor det blant annet står «Bort med Trump», «Arrester Trump» og «Trump er en fare for oss alle». Foto: REUTERS/Erin Scott

Foran 2016-valget svarte hele 47 prosent at de hadde liten eller ingen frykt for vold eller voldelige opptøyer i forbindelse med valget.