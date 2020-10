Donald Trump har testet positivt for covid-19 - dette er behandlingen han kan få

Er trolig den personen i verden som vil få best oppfølging.

USAs president Donald Trump og hans kone har testet positivt for koronaviruset, og er satt i isolasjon.

Den 74 år gamle presidenten har minst to risikofaktorer forbundet med covid-19: Alder og overvekt - i tillegg til å være mann.

Gjennomsnittlig dødelighet på covid-19 antas å være et sted mellom 0,5 og 1 prosent, mens den så langt i Norge har vært rundt 0,3 prosent. I aldersgruppen over 65 år øker derimot dødeligheten progressivt med alderen.

For aldersgruppen over 65 år viser blant annet en studie fra Genève at dødeligheten ligger på 5,6 prosent - mens en studie fra England har anslått at dødeligheten for personer over 75 år er 11,6 prosent. Menn har omtrent dobbelt så høy dødelighet som kvinner.

Underliggende sykdommer, inkludert overvekt, kan øke risikoen for alvorlig sykdom.

Trolig den pasienten i verden med beste legeoppfølging

På den annen side vil trolig presidenten ha tilgang til verdens aller beste legehjelp ved eventuelle problemer som følge av sykdommen.

- Presidenten og førstedamen har det i øyeblikket bra, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus mens de blir friske. Det hvite hus' legeteam og jeg vil ha et våkent øye, og jeg setter pris på støtten fra noen av landets beste leger og institusjoner, skriver presidentens lege i en melding.

Hvordan er sykdomsforløpet

Selv hos pasienter litt opp i årene, er det slik at de fleste gjennomgår sykdommen uten større problemer. Av de som faktisk blir syke, er det ifølge smitteverninstiuttet CDC i snitt over 80 prosent som bare får milde symptomer.

President Donald Trump og kona Melania ved Det hvite hus tidligere denne uken. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Det er normalt ikke noen medisinering av normalt syke covid-19-pasienter, og 1-2 uker senere er de fleste friske.

Donald Trump har tidligere snakket varmt om legemiddelet hydroksyklorokin, som mange har hevdet kan korte ned på sykdomsforløpet hvis det tas svært tidlig. Kliniske studier har derimot ikke påvist dette, men det gir en del bivirkninger. Det er lite sannsynlig at presidenten vil få medisinering som ikke legene kan stå inne for.

Men etter noe tids mildt sykdomsforløp er det en del pasienter som utvikler mer alvorlige sykdommer, som kortpustethet og oksygenmangel i blodet.

Dette kommer av at viruset kan skape en slimhinne i lungene som gjør lungeeffektiviteten dårligere. Dette kan medføre sykehusinnleggelse, gjerne med tilførsel av ekstra oksygen.

Sykehusinnleggelse kan kommer etter en ukes tid

Ifølge CDC tar det som regel 5-8 dager fra man får symptomer, til disse alvorlige sykdommene dukker opp.

Så langt vet vi ikke om presidenten har symptomer, eller om han bare har fått viruset påvist.

På sykehus har man begynt å få noen legemidler til behandling av covid-19, der ebolamedisinen Remdesivir er den mest åpenbare. Dette er et antiviralt legemiddel som ifølge studiene ser ut til å i snitt korte ned sykdomstiden fra 15 til 11 dager.

Da Bill Gates ble spurt om hvordan han ville blitt behandlet, kom svaret kontant:

- Remdesivir. Dessverre har forskningsprosjektene i USA vært så kaotiske at den faktiske beviste effekten fremstår ganske liten. Men potensielt er effekten mye større, sa Gates om ebolamedisinen i august.

Hvis sykdommen skulle eskalere enda videre, og presidenten havner på respirator, finnes det blant annet stereoider som deksametason.

Det finnes noen jokere

Presidenten vil utvilsomt ha tilgang til de legemidlene som finnes der ute, også eksperimentelle hvis det skulle være ønskelig.

En rekke selskaper jobber for tiden med utviklingen av kunstig fremstilte antistoffer, som potensielt kan brukes alt fra forebygging av sykdommen, slå ned sykdommen på et tidlig stadie - eller bli gitt sent i sykdomsforløpet for å bekjempe sykdommen.

De første resultatene på denne behandlingsformen er gode, men det er fortsatt så tidlig i det kliniske testforløpet at det er å gi medisinen til presidenten neppe vil være en lett avgjørelse.

Et alternativ er å få antistoffer gjennom rekonvalesent plasmabehandling. Her får man overført blodplasma med antistoffer fra pasienter som allerede har gjennomgått sykdommen, noe som kan bekjempe sykdommen.

I USA har denne behandlingsmetoden fått en mye omdiskutert nødgodkjennelse som kan gis til sykehuspasienter. Studier antyder at behandlingen har effekt, tolkningen av disse resultatene er ikke entydig.

