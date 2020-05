Donald Trump har undertegnet presidentordre om sosiale medier

USAs president har vært rasende mot Twitter de siste dagene.

Trump var rasende over at Twitter for første gang hadde merket to av meldingene hans som villedende, etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viste det motsatte.

På onsdag truet derfor presidenten med å stenge sosiale medier. Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter, og bruker det aktivt som en kanal for direkte å spre sine ytringer.

- Så latterlig å se at Twitter prøver å gjøre en sak av at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Hvor dumme er eksemplene deres, over hele linja. Vår valgprosess vil bli kraftig forstyrret og hele verden vil gjøre narr av oss. Fortell det til hateren din, Yoel Roth, tvitret presidenten torsdag kveld, like før han skulle signere den nye presidentordren.

Roth er en av Twitters sjefer med ansvar for faktasjekk og «integritet» som det står på Twitter-profilen hans, og han har blitt Trumps skyteskive nummer en de siste dagene i raseriet mot mikrobloggtjenesten.

- Vi har fått nok

Da presidenten signerte presidentordren torsdag sa han at faktasjekk som Twitter har gjort rundt en melding han la ut på Twitter, var en redaksjonell avgjørelse som går i retning politisk aktivisme.

USAs president har sett seg lei på at selskaper som Twitter og Facebook, ifølge ham selv, er forutinntatt mot konservative stemmer i sosiale medier ved å faktasjekke dem eller slette innleggene deres.

Han sa også at sosiale medieselskaper blir fratatt sin beskyttelse mot erstatningsansvar i eventuelle rettssaker som bringes inn på grunn av innlegg som publiseres.

- Vi har fått nok, sa Trump, som la til at presidentordren vil ivareta ytringsfriheten.

USA-ekspert: - Ikke et seriøst forslag

Professor emeritus i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet, Erik Åsard, tok det hele med en klype salt på onsdag.

- Dette skal ikke sees på som et seriøst forslag, men som et politisk utspill, sa Åsard til nyhetsbyrået TT.

Han understreker at ytringsfriheten står sterkt i USA, og ikke vil kunne endres av noen sinte Twitter-meldinger.

Heller ikke Frida Stranne, lektor i Nord-Amerika-studier ved Högskolan i Halmstad, sier det ikke er i Trumps interesse å stenge eller begrense Twitter.

- Trump må jo ha Twitter, det er hans megafon, sa hun til TT.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg mener sensur av sosiale medier også blir feil, skriver Reuters.

- Generelt tenker jeg at en regjering som velger å sensurere en plattform, fordi den er redd for sensur ikke akkurat er den rette reaksjonen her, sa Zuckerberg i et intervju med Fox News Channel.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.