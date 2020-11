Donald Trump hyller seg selv: - Det meste noensinne for en sittende president

USAs sittende president erkjenner ikke noe nederlag.

Se video øverst: Direktesending med siste nytt fra USA-valget

Da Joe Biden av flere medier ble erklært som vinner av presidentvalget lørdag, dro Trump til en til en golfklubb i Virginia der han spilte i flere timer.

Lørdag ettermiddag kom han tilbake til Det hvite hus. I sin siste Twitter-melding, som ble skrevet flere timer tidligere, skriver han med store bokstaver at han vant valget.

Senere på lørdag gjentok Trump også at han er valgets rettsmessige vinner.

- VALGOBSERVATØRENE FIKK IKKE LOV TIL Å GÅ INN I LOKALET HVOR STEMMENE BLE TELT. JEG VANT VALGET, JEG FIKK 71 MILLIONER LOVLIGE STEMMER. FÆLE TING SKJEDDE, SOM VÅRE OBSERVATØRER IKKE FIKK LOV TIL Å SE. DETTE HAR ALDRI SKJEDD FØR. MILLIONER AV POSTSTEMMER BLE SENT TIL PERSONER SOM ALDRI BA OM DET, skriver USAs sittende president på Twitter.

Trump har sagt dette ved flere anledninger, men foreløpig har ikke hans team av støttespillere lagt frem noen bevis.

Flere amerikanere har strømmet ut til gatene etter Bidens seier:



Like etterpå fulgte han opp med nok en krystallklar melding:

- 71 millioner lovlige stemmer. Det meste NOENSINNE for en sittende president.

Twitter har flagget meldingene med varsler om at de kan inneholde feilinformasjon. Trump hadde i en tidligere uttalelse lørdag allerede understreket at de vil bringe valgresultatet inn for retten.

- Vi har også legitime juridiske innsigelser som kan påvirke hvem som er den endelige vinneren. I Pennsylvania, for eksempel, har våre valgobservatører ikke blitt gitt reell mulighet til å observere valgprosessen, sa han til i uttalelsen.

Tidligere lørdag kom Trumps advokat Rudy Giuliani med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Giuliani varslet at Trump-kampanjen allerede mandag vil gå rettens vei for å bestride valgresultatet.