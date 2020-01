Den amerikanske presidenten mener han ikke har noen ivrigere tilhenger enn Jens Stoltenberg.

Under pressekonferansen torsdag kom Donald Trump med flere oppsiktsvekkende uttalelser. Blant annet gjentar han at NATO burde utvides til Midt-Østen, før han hevder at Jens Stoltenberg er hans «største tilhenger i hele verden».

Se video øverst i saken.

– Jeg har mine mistanker

Under pressekonferansen sier Trump også at han har mistanke om at flystyrten i Iran onsdag kan ha skjedd som følge av at en feil ble begått og ikke mekanisk svikt.

– Jeg har mine mistanker. Flyet var over et ganske røft område og noen kan ha gjort en feil, sa Trump til journalister i Det hvite hus torsdag.

Les også: Kilder tror passasjerflyet i Iran ble skutt ned

Uttalelsene kom etter at Newsweek, CBS og CNN viste til anonyme kilder som mener at flyet kan ha blitt skutt ned av iransk luftvernsystem ved en feiltakelse.

– Noen sier det var en mekanisk feil. Personlig tror jeg ikke det engang er et tema, sa Trump, som la til at «noe svært fælt skjedde».

Alle de 176 om bord mistet livet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang den amerikanske presidenten hevder Stoltenberg er en stor tilhenger av ham. Under en tale i Florida i 2017 kom han med den samme påstanden.

Les også: Donald Trump: - Jens Stoltenberg er min største fan i hele verden

I november i fjor skrøt også Stoltenberg av Trump på Twitter og mente presidenten hadde gjort NATO sterkere.

- Presidentens beskjed om utgifter til forsvaret har hatt en skikkelig innvirkning, med over 100 milliarder dollar som har kommet til fra Europa og Canada. Dette gjør NATO sterkere, skrev Stoltenberg på Twitter da.

Les også: Jens Stoltenberg skryter av Donald Trump