Donald Trump Jr. får kritikk for dette Hillary Clinton-våpenet

Donald Trumps sønn får massiv kritikk på grunn av sitt siste våpen-smykke.

NEW YORK (Nettavisen): På flere bilder Donald Trump Jr. har postet på sin Instagram-konto, poserer han med et automatvåpen med et magasin med et maleri av Hillary Clinton.

På magasinet kan man se ansiktet til Hillary Clinton bak et fengselsgitter.

Les: Ny meningsmåling: Clinton er klar favoritt

- En fin dag på skytebanen

- En fin dag på skytebanen, skriver Donald Trump Jr., som samtidig tagger de som har designet våpenet for ham - og skriver videre;

- De har lagt til det lille ekstra råe til min AG og magasinet ... 🔥🤣🔥🤣🔥 skriver presidentens sønn, som er en en ivrig våpenentusiast og jeger.

Bildet ble postet 5. januar, to dager etter at general Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep

Les: Iran varslet USA før angrepet på baser i Irak

I kommentarfeltet under bilder renner det nå inn flere hashtags med #lockherup, som er et slagord president Donald Trump selv flere ganger har brukt i sin omtale av Hillary Clinton.

Les: Tidligere Hillary Clinton-rådgiver: - «Wow, feltet er svakt, jeg kunne komme meg inn»

Bildet har skapt sterke reaksjoner, og blant annet på Facebook-siden til Huffington Post får sønnen til president Trump massiv kritikk for sitt originale magasin.

Les: - Hva er det Hillary Clinton egentlig holder på med?

En av de som kritiserer Donald Trump Jr. på Twitter er Fred Guttenberg, som mistet sin datter i en skyteepisode med en AR-15.

CNBC skriver at magasinet er plassert inn i en AR-15 som har blitt modifisert til å ligne en hjelm fra en kristen korsfarer, med et Jerusalemkors, et symbol som korsfarerne etablerte i det 11. århundret.

29 prosent vil ha Donald Trump Jr. som president

CNBC viser også til en fersk meningsmåling blant republikanerne som denne helgen ble publisert hos Axios, som viser at 29 prosent av dem vurderer at Donald Trump Jr. som deres neste kandidat og president.

I en samme målingen mener 16 at det er søsteren, Ivanka Trump, som bør bli republikanernes neste kandidat til å ta over for Donald Trump.

En meningsmåling publisert av Axios på lørdag, viser at 29 prosent av de spurte republikanerne vil ha Donald Trump Jr, som den neste presidentkandidaten. Foto: axios.com

Les også: - Hillary, hvordan tok du egentlig livet av Jeffrey Epstein?

På flere bilder Donald Trump Jr. har postet på sin Instagram-konto, poserer han med et automatvåpen med et magasin med et maleri av Hillary Clinton. Foto: Instagram: @donaldjtrumpjr

Talsmann: - Vil gjøre det igjen

En talsmann for Trump Jr. tilbakeviser kritikken om bruken av det spesielle magasinet.

- Alle som hevder at Jerusalemkorset er et slag politisk uttalelse, kunne ikke være mer ignorante. Symboler som avbilder forskjellige historiske krigere er like vanlig i våpenkulturen som hatet mot president Trump er på kommentarplass i New York Times.

- Dons Instagram-innlegg handlet bare om at han bruker et berømt meme for å gjøre narr av Hillary Clinton, noe han og mange andre har gjort ved flere anledninger og som de helt sikkert vil gjøre igjen, så lenge det trigger liberaler uten sans for humor, sier talsmannen.

Her er flere Instagram-bilder av den ivrige våpenentusiasten og jegeren Donald Trump Jr.