Donald Trump kaller inn til pressekonferanse

USAs president har langet ut mot Pennsylvania på Twitter hele lørdagen.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 17.30 i videovinduet øverst.

Klokken 15.45 annonserte Trump selv på Twitter at det skal komme en uttalelse fra Philadelphia. Det er imidlertid uvisst hvem som skal si noe, siden nyhetsbyrået AFP meldte like før 17.30 at Trump hadde forlatt Det hvite hus til fordel for en golfklubb.

- Stor pressekonferanse i Philadelphia på Four Seasons Total Landscaping - klokken 11.30! (amerikansk tid, klokken 17.30 i Norge).

Det er ennå usikkert hva som vil komme fram på pressekonferansen, men den knyttes trolig opp mot den svært tette opptellingen som foregår i vippestaten. Pennsylvania gir hele 20 valgmenn, og det er svært få stemmer som skiller ham og Joe Biden for øyeblikket. USAs president har også brukt hele lørdagen til å rase mot det han mener er «fæle ting».

- Fæle ting skjedde i de timene, mens juridisk åpenhet ble på stygt og slemt vis ikke ble tillatt. Traktorer sperret dører og vinduer var dekket med tykk papp, så observatører ikke kunne se inn i telle-rommet. Fæle ting skjedde der inne. Store endringer ble gjort! var bare en av flere Twitter-meldinger Trump skrev tidligere i dag, som også raskt ble merket som «villedende» av Twitter.

