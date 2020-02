Donald Trump kobler Hillary Clinton og Michelle Obama til sex-overgriperen Harvey Weinstein

- Michelle Obama og Hillary Clinton elsket Harvey Weinstein.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier president Donald Trump da han på tirsdag ble bedt om å kommentere kjennelsen mot Harvey Weinstein, som på mandag ble kjent skyldig i overgrep og voldtekt.

Trump befinner seg for tiden på statsbesøk i India og ble på tirsdag spurt om hva han syntes om kjennelsen mot den tidligere filmmogulen.

Der ga Trump uttrykk for at han «ikke var noen fan av Weinstein», og han brukte samtidig anledningen til å koble Weinstein til både Hillary Clinton og Michelle Obama.

Her er daværende presidentkandidat Hillary Clinton sammen med Michelle Obama på en av kampanjemøtene til Hillary Clinton i forbindelse med valget i 2016. Foto: AFP PHOTO / Logan Cyrus

- De som elsket ham var demokrater

- Michelle Obama elsket ham. Hillary Clinton elsket ham, sa Trump ifølge Daily Mail.

Avisen gjør også et poeng av at Michelle Obama tidligere har kalt Weinstein for herlig, og at Clinton Foundation senere har nektet å gi tilbake 250.000 dollar som de fikk av Weinstein i 2013.

Dette arkivbildet fra 2013 viser Michelle Obama og Harvey Weinstein på Det hvite hus. Både Michelle Obama og Barack Obama har tidligere tatt kraftig avstand fra Weinstein og det han har gjort. Foto: (AP Photo/Susan Walsh

Både Michelle Obama og Barack Obama har tidligere tatt kraftig avstand fra Weinstein og det han har gjort. Også Hillary Clinton har gått hardt ut mot ham, og hun har tidligere gjort det klart pengene hun mottok fra Weinstein i valgkampen skulle doneres til veldedige formål.

- Flott dom og en stor seier for kvinner

USAs president Donald Trump omtaler også dommen mot Harvey Weinstein som flott og sier den er stor seier for kvinner. Trump sier dommen sender et «veldig klart budskap» fra metoo-bevegelsen hva gjelder slik oppførsel overfor kvinner.

Også Trump har møtt Weinstein flere ganger og blitt avbildet med ham.

Trump har selv blitt anklaget av flere kvinner for seksuell trakassering og overgrep i tiden før han ble president. Trump har avvist alle anklagene.

Weinstein brakt til sykehus

Etter at han på mandag ble kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt, ble Harvey Weinstein brakt til sykehus etter å ha fått smerter i brystet, melder Variety.

Planen var at han skulle fengsles på Rikers Island og bli der til straffeutmålingen 11. mars, siden dommeren ga ordre om varetektsfengsling etter kjennelsen.

Den tidligere Hollywood-mogulen ble imidlertid heller kjørt i ambulanse til Bellevue-sykehuset på Manhattan.

Weinstein er kjent skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haleyi i Weinsteins egen leilighet i 2006, samt i voldtekt av en annen kvinne på et hotellrom i 2013.

Weinsteins forsvarere sier at saken kommer til å bli anket.