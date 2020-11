Donald Trump kommer med viktig avklaring på valgdagen

President Donald Trump kommer med svaret på det mange lurer på.

NEW YORK (Nettavisen): I forkant av valget er det blitt spekulert i om Donalds Trump kommer til å erklære en tidlig valgseier på valgnatten, og han ligger foran.

Det avkrefter presidenten Donald Trump selv i et intervju på tirsdag i Fox & Friends.

- Det hevdes at du vil erklære seier om de første tallene går i din favør. På hvilket tidspunkt vil du erklærer valgseier? spør programlederen i Fox & Friends.

- Jeg kommer til å gjøre det når det er en valgseier, hvis det er en valgseier. Og jeg tror vi kommer til å vinne, sier Trump, som også legger til at han tror meningsmålingene man har sett så langt er feilaktige.

- Jeg vil erklære valgseier når det er en seier. Det er ingen vits å spille noen spill, sier Trump.

President Donald Trump er overbevist om seier. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Jeg har en solid sjanse til å vinne og jeg tror det har noen med de store forsamlingene jeg hadde mens jeg reiste rundt. Det var helt massive forsamlinger med mennesker, sier Trump.



Frykter vold og demonstrasjoner

USA står foran en dramatisk valgnatt, der frykten for vold og opptøyer også er til stede. Frykt for voldelige opptøyer gjør at Det hvite hus iverksetter sikkerhetstiltak.

I flere byer, blant annet New York, Washington DC, Denver og Los Angeles spikrer man nå igjen vinduer og dører i byen i frykt for opptøyer og plyndring.

Se Nettavisens video fra Manhattan her:

Det er også svært uklart om det i det hele tatt blir kåret noen valgvinner i natt norsk tid. Ved forrige valg i 2016 erklærte Donald Trump valgseier klokken 02.30 lokalt tid, eller klokken 08.30 norsk tid, da det ble klart at han hadde vunnet Wisconsin og fikk de ti valgmennene som vippet ham over 270 valgmenn totalt.

Nervepirrende jevnt i flere vippestater

Demokraten Joe Biden har en knapp ledelse i den viktige vippestaten Florida, mens det er nesten dødt løp i North Carolina og Arizona, viser en ny meningsmåling.

Målingen er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, og gir Biden en oppslutning på 50 prosent i Florida, mot 46 prosent for Trump. Delstaten ser ut til å bli helt avgjørende, og vinner ikke Trump den, vil det bli vanskelig for ham å vinne valget.

I North Carolina og Arizona ligger de to kandidatene helt jevnt i Reuters-målingen. Biden leder med ett prosentpoeng i North Carolina og to i Arizona. Det er innenfor feilmarginen.

I USA avgjør de såkalte valgmennene hvem som blir den nye presidenten. En kandidat trenger 270 for å vinne. Seier i Florida gir 29 valgmenn, mens North Carolina og Arizona gir henholdsvis 15 og 11.

Biden leder med 6,7 prosentpoeng

På RealClearPolitics gjennomsnitt av meningsmålingene kvelden før valget, leder Biden med hele 6,7 prosentpoeng (50,7 mot 44 prosent). I de seks viktigste vippestatene, har Trump et forsprang bare i en.

Det er i North Carolina der Trump leder med 0,5 prosentpoeng i gjennomsnittet av målingene. I de øvrige vippestatene leder Biden.

I Arizona har Biden en ledelse på 0,5 prosentpoeng, i Florida med 1,7, i Pennsylvania med 2,5, i Michigan med 4,8 og i Wisconsin med 6,6.

Fakta Fakta om vippestatene ↓ En vippestat er en delstat der ingen av kandidatene kan regne med et sikkert flertall i presidentvalget. I år regnes disse statene som vippestater (i alfabetisk rekkefølge): (Tallene er basert på de siste vektede gjennomsnittsmålingene fra FiveThirtyEight ) * Arizona: Biden leder med 2,6 prosentpoeng ( Trump vant delstaten i 2016) * Florida: Biden leder med 2,5 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Georgia: Biden leder med 0,1 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Iowa: Trump leder med 1,5 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Pennsylvania: Biden leder med 4,7 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Michigan: Biden leder med 8 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Minnesota: Biden leder med 9,1 prosentpoeng (Clinton vant i 2016) * Nevada: Biden leder med 6,1 prosentpoeng (Clinton vant i 2016) * North Carolina: Biden leder med 1,7 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Ohio: Trump leder med 0,6 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Texas: Trump leder med 1,5 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) * Wisconsin: Biden leder med 8,3 prosentpoeng ( Trump vant i 2016) (Kilder: NTB/Ballotpedia, FiveThirtyEight)

Samme nettsted gir kvelden før kvelden Biden 216 «sikre» valgmenn, mot Trumps 125. Fortsatt er det kamp om 197 valgmenn.

Ifølge FiveThirtyEight vinner Trump valget i 10 av 100 simuleringer av valget, mens Biden vinner i 89. Nettstedets simuleringer viser at Biden vinner med stort flertall i 29 av 100 tilfeller.

Før valgdagen rullet i gang, har hele 99,65 millioner amerikanere forhåndsstemt, viser tall fra U.S. Elections Project. Av dem har 35,72 millioner forhåndsstemt med personlig oppmøte, mens 63,93 millioner har sendt inn poststemme.