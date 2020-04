Donald Trump langer ut mot Kina - og egne guvernører

– Det har skjedd mye rart. Det er mye gransking på gang, sier USAs president.

Natt til lørdag holdt USAs president, Donald Trump, nok en pressebriefing om koronasituasjonen i landet.

Der kom det frem at han ikke har tillit til de offisielle tallene som kommer ut av Kina - og han langet også ut mot egne guvernører som han mener har iverksatt for strenge tiltak i kampen mot viruset.

- Det er forferdelig

De siste dagene har det vært en rekke demonstrasjoner i USA, hvor flere har sett seg lei på de strenge tiltakene som er innført - og at arbeidsplassene forsvinner. I Minnesota endte demonstrasjonen utenfor guvernørens, Tim Waltz, sitt hjem.

Det har fått flere eksperter til å reagere, all den tid sosial distansering og andre smittevernstiltak er fraværende hos protestantene:

Også i Michigan har protestanter gjort sitt for å få frem budskapet sitt:

Når konfrontert med dette på fredagens pressekonferanse, var Trump klar på at dette ikke er en stor problematikk. USAs president har som kjent lenge vært klar på at landet må åpnes igjen, helst så fort som mulig.

- Jeg mener at noen ting er for tøffe. Det er for tøft i for eksempel Virginia - det er forferdelig hva guvernøren har gjort der. Når du ser hva han sier om grunnloven, og hva andre stater gjør, sa Trump, før han noe brått la til at han følte seg veldig komfortabel med situasjonen.

Og fortsatte:

- Dette er bare mennesker som uttrykker meningene sine. Jeg ser hvor de er - og hvordan de jobber. De ser ut til å være veldig ansvarsfulle mennesker. De har blitt behandlet tøft, sa Trump.

Blant de som tar til motmæle mot Trump, er guvernøren i Washnton, Jay Inslee. På Twitter skriver han at ordene til presidenten setter millioner av liv i fare:

USA har i skrivende stund 710.272 tilfeller av koronasmitte i landet, og er dermed det landet med soleklart flest tilfeller. Så langt har i overkant av 37.000 mennesker i landet dødd av smitten.

Før pressekonferansen i det hele tatt startet gjorde Trump det også klart på Twitter nøyaktig hva han mente om situasjonen:

Det var på fredagens pressebrifing i Det hvite hus at presidenten fikk spørsmål om det offisielle kinesiske dødstallet, som er litt over 4.600.

Trump hadde akkurat hadde skrytt av at de amerikanske dødstallene var mye lavere enn de kunne ha vært, takket være ham, og at de kom til å bli mye lavere enn fryktet, også takket være myndighetenes innsats.

USA har høyest covid-19-dødstall av alle land i verden, med mer enn 37.000 døde.

– Når jeg hører dette hver kveld tenker jeg, vi har ikke flest dødsfall i verden. Det må det være Kina som har. Det er et massivt land, og de har vært gjennom et kjempeproblem med dette. De må ha flest, konkluderte Trump.

– Det kom fra Kina

Kina rapporterte lørdag 27 nye smittetilfeller av koronavirus, opp fra 26 nye tilfeller fredag.

– Det er det det er. Det er triste greier, sa Trump om at han ikke tror Kina oppgir korrekte opplysninger.

– Det har skjedd mye rart. Det er mye gransking på gang. Alt jeg kan si er at uansett hva som skjedde, så kom det fra Kina og 184 land lider på grunn av det. Og det kom fra Kina.

Han stilte også seg selv spørsmål.

– Er jeg fornøyd med Kina? Nei, jeg er ikke fornøyd med Kina.

Trump var derimot klar på at andre land skryter uhemmet av arbeidet USA gjør i kampen mot koronaviruset.

- Det er ingen som oss der ute. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle dere hva andre land - store land - sier om innsatsen vår. De sier det stille, og ikke i offentligheten, men de sier det, slo Trump fast på pressekonferansen.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden anklager Donald Trump for forsøk på å omskrive historien for ettertiden, slik at det skal se ut som presidenten reagerte annerledes på koronaviruset da det først dukket opp i USA enn han faktisk gjorde.

– Den ukomfortable sannheten er at Donald Trump lot amerikanere være eksponert og sårbare for denne pandemien, sa Biden i en ny video fredag.

– Han ignorerte advarslene fra helseeksperter og etterretningsbyråer, og stolte på de kinesiske lederne i stedet.