Donald Trump med nye anklager: - Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart

- Meningsmålingene har bevisst tatt feil. Tallene var latterlige.

En presset Donald Trump holdt sin første tale siden valgnatten. Der gjentok han påstander om valgfusk og at noen forsøker å stjele valget:

- Hvis du teller de lovlige stemmene, så vinner jeg lett. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de prøve å stjele valget fra oss, hvis du teller stemmene som kom inn sent, åpner presidenten med å si.

Se Donald Trumps tale øverst i saken: - Tallene var latterlige

- Vi skal se på dem veldig nøye. Mange stemmer kom inn sent, sier han, og fortsetter:

- Jeg har allerede vunnet mange kritiske stater, inkludert en massiv seier i Florida, Iowa, Indiana, Ohio - for å nevne noen få.

- Vi har vunnet med historiske nummere. Meningsmålingene har bevisst tatt feil. Tallene var latterlige. De har spådd en demokratisk bølge, men det ble en rød bølge, sier Trump overbevist.

– De prøver å stjele valget. De prøver å rigge valget, sa Trump og varslet flere rettstvister i tiden framover. Foto: Evan Vucci (AP/NTB)

Trump har tilbrakt torsdagen i Det hvite hus, og er ikke blitt sett offentlig siden onsdag morgen.

Han har sendt ut flere Twitter-meldinger med påstander om at valget stjeles, og ved midnatt norsk tid er de tre siste meldinger på Twitter-kontoen hans er skjult.

Trump-sønn: - Gå til full krig

Presidentsønnen Donald Trump Jr. skriver på Twitter at det beste for USA er om faren går til «full krig over dette valget». Meldingen ble raskt merket.

I meldingen påstår Trump Jr. at det pågår valgfusk. Han hevder døde personer eller folk som ikke bor i delstaten de har stemt i, er blitt registrert. Twitter merker meldingen med en advarsel, og skriver at innholdet bestrides og kan være villedende.

– Det beste for USAs framtid er om Donald Trump går til full krig over dette valget for å avsløre all svindelen og juksingen, skriver Trump Jr.

– Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk, skriver han.

Trump-leiren vil slutte seg til søksmål om «SharpieGate»

Republikanerne og Trump-kampanjen ber om å få bli part i et søksmål i Phoenix om at stemmer ikke ble registrert på grunn av bruk av tusj.

Påstanden om valgfusk på grunn av bruk av tusjer i Arizona har versert på sosiale medier. Delstatsmyndighetene har avvist påstanden, og understreket at ingen stemmer blir gjort ugyldige fordi det er blitt brukt tusj til å markere stemmen.

En kvinne har levert et søksmål i Maricopa-fylket fordi hun mener hennes stemme ikke ble registrert. Det er dette søksmålet Trump-kampanjen og Republikanerne ber om å få bli del av.