Donald Trump og hans haltende trommeslagere

En enslig afroamerikansk kvinne står og ser på en «mur» av velutstyrte politimenn i Las Vegas. Donald trump har ytret at han ønsker kraftigere lut ved å innkalle militære styrker for å se til at lov og orden opprettholdes, etter at massive opptøyer brøt ut over hele USA som følge av at en politibetjent i Minneapolis tok livet av afroamerikaneren George Floyd under en pågripelse. Foto: Bridget Bennett (AFP/NTB scanpix)