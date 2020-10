Donald Trump og kona smittet – nå har legen uttalt seg

Donald Trump og førstedame Melania har testet positivt for koronaviruset, ifølge Trump. Han vil fortsette å jobbe mens han er i karantene i Det hvite hus.

NEW YORK (Nettavisen): Både president Donald Trump og førstedame Melania Trump sto foran noen dramatiske timer, natt til fredag mens de ventet på koronatestresultatet etter at presidentens nære rådgiver Hope Hicks testet positivt for koronavirus.

Ved 07-tiden gikk Trump deretter ut og bekreftet at både han og kona har testet positivt for viruset.

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, tvitrer presidenten.

Trumps lege opplyser at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver og at paret vil gå i karantene i Det hvite hus.

– Presidenten og førstedamen er begge i god form i øyeblikket, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus mens de venter på å bli frisk, skriver legen Sean Conley i en uttalelse natt til fredag lokal tid.

– Det hvite hus sitt medisinske apparat vil følge nøye med, og jeg setter pris på støtten fra noen av landets beste medisinske fagpersoner og institusjoner.

– Vær trygg på at jeg forventer at presidenten vil fortsette å utføre sine plikter uten forstyrrelser mens han kommer seg, og jeg vil holde dere oppdatert om enhver fremtidig utvikling, avslutter Conley.

I risikogruppen

Også visepresident Mike Pence har uttalt seg om nyheten:

– Karen og jeg sender vår kjærlighet og bønner til våre kjære venner, president Donald Trump og førstedame Melania Trump. Vi slutter oss til millioner over hele Amerika og ber om full og rask bedring. Gud velsigne deg president Trump og vår fantastiske førstedame Melania, skriver Pence på Twitter.

Få timer tidligere ble det kjent at Trump hadde gått i karantene mens han ventet på koronatestresultat. Hans nære rådgiver Hope Hicks testet positivt for koronaviruset tidligere torsdag.

Hun dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset. At han er overvektig, bidrar også til å øke risikoen, skriver NTB.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps koronasmitte er den mest alvorlige kjente helsesituasjonen for en sittende amerikansk president i nyere historie.

Valgkamptur avlyst

En valgkamptur til Florida fredag er nå avlyst. Trump skulle etter planen ha deltatt på et valgkamparrangement i byen Sanford.

Presidenten planlegger fredag fortsatt å gjennomføre et telefonmøte om støtte til eldre mennesker som er sårbare for koronasmitte.

Før Trump hadde fått testresultatet, stilte han torsdag opp i et telefonintervju med Fox News.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump da, og la til at resultatet kunne bli klart enten sent torsdag kveld eller fredag morgen.