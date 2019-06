Trump kaller Londons borgermester og Corbyn for negative krefter

Tirsdag ettermiddag holdt USAs president pressekonferanse sammen med Storbritannias statsminister.

Se pressekonferansen øverst i saken!

Donald Trump takket dronning Elizabeth for en nydelig middag, men gjentok også kritikken av Londons borgermester under pressekonferansen med Theresa May.

Theresa May innledet pressekonferansen med å hylle forholdet til USA, men hun nevnte også uenigheter om atomavtalen med Iran og klimaavtalen da hun holdt det som blir hennes siste felles pressekonferanse med Trump.

– Jeg har alltid snakket åpent med deg, Donald, når vi har ulike tilnærminger, og du har gjort det samme med meg, sa May, som understreket at de to ofte har felles mål, men ulike tanker om hvordan målet skal nås.

MØTTES: Donald Trump og Theresa May møttes for pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Foto: Daniel Leal-olivas (AFP)

Trump selv innledet med å takke dronning Elizabeth.

– Jeg vil takke dronning Elizabeth for en nydelig middag. Hun er en fantastisk kvinne, det var veldig spesielt, sa Trump før han også takket May for den varme velkomsten.

Det første spørsmålet fra pressen handlet om Londons borgermester Sadiq Khan, som Trump har kalt en «iskald taper» som følge av at Khan er imot statsbesøket.

Trump svarte med å kalle Khan en «negativ kraft», og han gjentok at han mener borgermesteren gjør en dårlig jobb. Han kalte også Labour-leder Jeremy Corbyn for en negativ kraft. Trump hevdet videre at Corbyn hadde bedt om et møte, noe presidenten avslo.

Pressekonferansen mellom den amerikanske presidenten og den avtroppende britiske statsministeren foregikk i det britiske utenriksdepartementet. Også Trumps kone Melania og flere av Trumps barn var til stede.