Donald Trump publiserte «60 Minutes»-intervju på Facebook

Presidenten har tidligere sagt at han har vurdert å publisere intervjuet selv.

På sin egen Facebook-side har USAs president Donald Trump torsdag kveld publisert et litt under 40 minutter langt intervju han gjorde for TV-programmet «60 Minutes».

Det 37 minutter og 58 sekunder lange klippet skal være uredigert.

Sammen med klippet har Trump skrevet følgende tekst:

«Se på dette partiske, hatefulle og uhøflige på vegne av 60 Minutes og CBS».

- Kveldens anker, Kristen Welker, er enda verre, skriver han videre og referer til kveldens moderator under presidentdebatten mellom Trump og Joe Biden.