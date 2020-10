Donald Trump raser mot CNNs covid-dekning: - Dumme bastarder

Skjellsordene haglet da presidenten avholdt valgkamparrangement på mandag.

President Donald Trump sparte ikke på kruttet under et valgkamparrangement i Arizona mandag. Trump gikk til frontalangrep på nyhetskanalen CNN, og anklaget dem for å bare dekke nyheter om koronaviruset og covid-19 med den hensikt å skremme folk fra å stemme på valgdagen 3. november.

- Hvis du skrur på CNN, så er det alt de dekker, sa Trump til sine mange tilhengere.

- Covid, covid, pandemi, covid, covid, covid, sa Trump ifølge The Hill.

- Vet dere hvorfor? De prøver å overbevise folk til ikke å stemme. Men folk kjøper det ikke, CNN, dere dumme bastarder, sa Trump.

Donald Trump avbildet på et valgkamparrangement i Tucson i Arizona mandag. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Per i dag har USA 8,3 millioner påviste smittetilfeller og 224.000 koronarelaterte dødsfall.

Trump gikk videre til angrep på CNNs programleder Chris Cuomo, som fikk påvist korona tidligere i år.

- Jeg er ikke så sikker på at han hadde det. Den eneste gangen han hadde høye seertall, var da han hadde covid, sa presidenten som tilsynelatende har erklært den frie pressen som sin hovedfiende.

- Var glade da jeg ble syk

Trump påsto også at CNNs ansatte ble glade da de hørte nyheten om at han hadde fått korona.

Trump gikk også til kraftig angrep på sin egen smittevernekspert Anthony Fauci.

President Trump har lite å glede seg over når det gjelder meningsmålingene bare to uker før valget.

Civita-rågiver Eirik Løkke følger dramaet i USA med argusøyne. Foto: Civita

- Folkeavstemming om Trump

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder med flere prosentpoeng over Trump på de fleste nasjonale meningsmålingene. På en nasjonal gjennomsnittsmåling, får Biden en oppslutning på 53,1 prosent mot 42,4 prosent for Trump.

Mange demokrater har det imidlertid friskt i minne at Hillary Clinton også ledet på de nasjonale målingene kort tid før valgdagen i 2016.

- Biden leder mye mer på de nasjonale målingene nå enn noen annen presidentkandidat som har blitt valgt de siste fire-fem presidentvalgene. Og selv om det er små marginer i vipestatene, er det flere vippestater nå enn i 2016, som Texas og Georgia. Målingene har vært ekstremt stabile i nesten et halvt år. Men helt sikre kan man ikke være, sier seniorrådgiver i Civita, Eirik Løkke, til Nettavisen.

- I tillegg er det veldig få som ikke har bestemt seg, under ti prosent. De aller fleste har gjort seg opp en mening om Trump nå. Både Biden og Trump mener dette er en folkeavstemming om Trump. I 2020 er det mye mer en folkeavstemning om Trump enn det var i 2016. Da var det vel så mye en folkeavstemning om Hillary Clinton, sier Løkke.

Men som kjent, er det ikke antall stemmer på landsbasis som avgjør valget, men antall valgmannsstemmer som deles ut av hver enkelt delstat. Det er 538 valgmannstemmer fordelt på alle delstatene.

Den av kandidatene som bikker 270 valgmannstemmer, har vunnet valget. Derfor er utfallet i såkalte vippestater avgjørende for det endelige resultatet.

Viktige vippestater

De seks delstatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona er vippestatene som anses å være avgjørende for valgutfallet. Biden har et forsprang i alle disse delstatene med unntak av Nord-Carolina. På en gjennomsnittsmåling for disse seks vippestatene, får Biden en oppslutning på 49,1 prosent, mens Trump får 45 prosent.

- Jeg tror det er mest sannsynlig at Biden vinner, og at han vinner ganske klart. Men, det er noen viktige momenter. For det første, vi kan ikke være helt sikre på at meningsmålingene ikke har noen systematiske feil. Punkt to, og det er kanskje det viktigste punktet, er at valgkaoset opp mot korona og poststemmer er en stor risikofaktor. Jeg tror ikke alle stemmene vil bli talt opp. Jeg tror ikke det vil avgjøre utfallet, men det er et stort usikkerhetsmoment, sier Løkke.