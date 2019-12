Donald Trump raser mot Nancy Pelosi i et seks sider langt brev

President Donald Trump raser mot Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, i et seks sider langt brev.

NEW YORK (Nettavisen): I brevet raser presidenten blant annet over at Nancy Pelosi hele tiden sier at «Jeg ber for presidenten», noe Trump mener er en løgn, med mindre hun mener det negativt.

- Det er en helt forferdelig ting det du holder på med, men du blir nødt til å leve med det, ikke jeg! skriver presidenten i brevet.

Trump gjentar også på at telefonsamtalen han hadde med presidenten i Ukraina, og som danner grunnlaget for riksrettsprosessen mot ham, var perfekt - og at samtalen ikke kan danne noe grunnlag for noen riksrettssak.

I brevet skriver Trump også at Pelosi og demokratene har «erklært krig mot det amerikanske demokratiet».

Brevet ble offentliggjort tirsdag kveld, og du kan lese det her.

Her er hele det rasende brevet fra Trump til Pelosi (pdf).

Trump leder over samtlige demokrater

Trump gleder seg eller på tirsdag over en ny nasjonal undersøkelse som viser at han ville vunnet et tenkt oppgjør mot samtlige demokratiske kandidater om det var valg i dag.

Meningsmålingen, som er foretatt av USA TODAY/Suffolk University Poll, viser at Trump slår tidligere visepresident Joe Biden med 3 prosentpoeng, Bernie Sanders med 5 prosentpoeng, og Elizabeth Warren med 8 prosentpoeng.

Trump knuser også Pete Buttigieg med 10 prosentpoeng og Michael Bloomberg med 9 prosentpoeng, melder USA Today.

Målingen, som er foretatt blant 1000 registrerte velgere i perioden 10.-14. desember, har en feilmargin på pluss mins 3 prosentpoeng.

Avisen skriver også at meningsmålinger gjennomført ett år før valget ikke skal bli tatt for alvorlig, spesielt siden man ikke har landet på en demokratisk kandidat. Men de skriver også at meningsmålingen er en indikator på at Donald Trump ikke har tapt posisjonen hos sine kjernevelgere, til tross for riksrettsprosessen.

- Det amerikanske folket er smarte. De ser den fantastiske økonomien, & alt det andre! skriver Trump på Twitter tirsdag.

Trump anklages for to lovbrudd

Det rasende brevet Tump har sendt til Nanmcy Pelosi kommer dagen før Representantenes hus skal stemme over tiltalepunktene mot presidenten. Demokratene i Representantenes hus offentliggjorde 10. desember en tiltalebeslutning som baner vei for at Donald Trump blir den tredje presidenten som stilles for riksrett i USA.

Donald Trump er rasende på Nancy Pelosi. Foto: REUTERS/Erin Scott

Her anklages Trump for å ha begått to lovbrudd som kan føre til riksrettsdom:

1) Maktmisbruk: Ved å holde tilbake bistand til Ukraina for å presse landets regjering til å etterforske en av Trumps innenrikspolitiske rivaler.

2) Obstruksjon av Kongressen: Ved å motarbeide de folkevalgte gjennom å beordre føderale tjenestemenn til å trosse stevninger utstedt under riksrettsgranskingen.

Justiskomiteen godkjente tiltalepunktene fredag 13. desember, og onsdag denne uken legges det opp til debatt og avstemning i et samlet Representantenes hus, der Demokratene har kontroll. Med et simpelt flertall der, stilles Trump for riksrett.