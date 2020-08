Donald Trump sier han har rett til å sitte i tre president-perioder

Bare én president har sittet mer enn to perioder. Dessuten hindrer grunnloven Trump fra å kunne sitte i tolv år.

I henhold til 22. grunnlovstillegg som ble vedtatt av Kongressen i 1947, kan en person bli valgt til landets president bare to ganger, noe som utgjør to presidentperioder på til sammen åtte år.

Til tross for at loven er krystallklar på dette punktet, mener USAs president Donald Trump at han fortjener en tredje periode, noe som ville innebære tolv år i Det hvite hus.

Trump mener han fortjener en tredje periode fordi «de spionerte» på valgkampanjen hans i 2016.

- De spionerte på meg

Kommentaren falt på mandag under et folkemøte i Oshkosh i Wisconsin. Tilhengerne ropte i takt «fire år til, fire år til» da Trump talte til dem.

- Vi kommer til å vinne fire nye år. Og etter det, skal vi gå for fire år til, fordi de spionerte på valgkampanjen min. Vi burde få en «redo» (gjøre om igjen red.anm.) på fire år, sa han.

FBI har i en grundig rapport konkludert med at det ikke forekom noe spionasje mot Trump-kampanjen i 2016, ifølge The Sun.

Trump gjentok anklagene i en Twitter-melding tirsdag ettermiddag norsk tid.

«Obama-Biden-administrasjonen var den mest korrupte i historien, inkludert det faktum at de ble tatt i å spionere på min valgkampanje. Den største politiske skandalen i vårt lands historie. Man kaller det forræderi, og mer til. Takk for veldig fine ord, Michelle!» skriver Trump på Twitter.

Han henviser til talen på landsmøtet hvor tidligere førstedame Michelle Obama kom med flengende kritikk av presidenten.

Ble valgt fire ganger

Franklin D. Roosevelt ble valgt til president hele fire ganger, og satt fra 1933 fram til sin død i 1945, men det skjedde før grunnlovstillegget ble vedtatt. Roosevelt er den eneste amerikanske presidenten som har sittet mer enn to presidentperioder.