Donald Trump slakter Barack Obama: - Grovt inkompetent

USAs president er ikke nådig med den tidligere presidenten etter korona-beskyldninger fra Barack Obama.

På lørdag holdt Barack Obama en digital tale på det direktesendte showet «Show Me Your Walk, HBCU Edition», en to timers livestreaming for i hovedsak svarte videregående skoler og universiteter som ble sendt direkte på YouTube, Facebook og Twitter.

Der kom Obama med sterk kritikk av hvordan koronapandemien har blitt håndtert av mange statsansatte.

Les også: Obama kritisk til håndteringen av koronapandemien

- Mange av dem later ikke engang som de har ansvaret. Hvis verden skal bli bedre, så blir det opp til dere, sa Obama, uten å nevne navn på hvem han mener ikke gjør jobben sin.

Følg med: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-utviklingen fortløpende

Men i forrige uke gikk den tidligere presidenten hardt ut mot Donald Trump i et telefonmøte med 3.000 medlemmer av administrasjonen sin, hvor han kalte Trumps håndtering av krisen for en «kaotisk katastrofe».

Langer ut

Søndag ettermiddag tok Trump affære og ga Obama det glatte lag, selv om han innrømte at han ikke hadde lest Obamas uttalelser.

Les også: NRK spiller dumme om «obamagate»

- Vel, han var en inkompetent president, det er alt jeg har å si. Han var grovt inkompetent, sa USAs president til amerikanske medier, gjengitt av NBC News.

Passert 1,5 million smittede

Kritikken til Obama kommer i kjølvannet av at USA er det hardest rammede landet i verden, når det gjelder antall koronasmittede og antall koronarelaterte dødsfall. I skrivende stund har over 1,5 millioner amerikanere fått korona, og over 90.000 personer er døde av koronaviruset, ifølge nettstedet worldometers.

Les også: Historisk nedtur for Trump - men børsen endte opp

Dette har også fått mange amerikanere til å vende Trump ryggen, og heller gi sin støtte til Demokratenes representant Joe Biden. I en meningsmåling fra onsdag 13. mai viste tallene at 51 prosent ville ha stemt på Biden ved det kommende valget i november, mens 46 prosent ville ha stemt på Trump.