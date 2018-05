Donald Trump:  USA trekker seg fra Iran-avtalen

Frankrike, Tyskland og Storbritannia beklager Trumps Iran-avgjørelse.

President Donald Trump bekreftet tirsdag ved 20-tiden norsk tid at han trekker USA ut av atomavtalen med Iran.

– Jeg kunngjør i dag at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran. Om noen få øyeblikk vil jeg gjenninnføre sanksjoner mot regimet i Iran. Det blir det høyeste nivået av sanskjoner som har vært mot Iran, sa Trump.

– Avtalen tillot Iran å fortsette å anrike uran og nå terskelen for å lage et atomvåpen, sa presidenten.

Tidligere tirsdag meldte The New York Times og andre medier at dette kom til å bli utfallet.

Iran vil forhandle med andre land om å beholde atomavtalen.

Trump har kritisert avtalen med Iran i flere år, og han lovet allerede i valgkampen at han ville skrote den.

Presidentens medarbeidere orienterte tirsdag Kongressen om Iran-beslutningen.

Avtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015.

Dette var en av Barack Obamas viktigste utenrikspolitiske seirer.

Formålet var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Nettavisen omtalte tidligere tirsdag at European Leadership Network (ELN) står bak et opprop med oppfordring til USAs president Donald Trump om å bli værende i den iranske atomavtalen.

- Over 100 europeiske politiske, diplomatiske og militære ledere ber Trump om ikke å foreta en unilateral (ensidig red.anm.) handling, som vil kunne sette avtalen i fare og utløse en krise i forholdet mellom USA og Europa, lyder fellesuttalelsen fra ELN.

Tre tidligere norske statsministere - Kjell Magne Bondevik , Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch - samt en tidligere statsråd, Espen Barth Eide, har tirsdag signert oppropet.

Samtidig fortalte Trump at USAs utenriksminister Mike Pompeo er på vei til Nord-Korea.

Pompeo skal forberede toppmøtet mellom president Donald Trump og Kim Joung-un.

I strongly disagree with the President’s decision to end U.S. participation in an agreement that constrains Iran’s nuclear program and helps prevent the regime from obtaining a nuclear weapons capability.