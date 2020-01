Donald Trump vil be Nato om hjelp

President Donald Trump sier at Iran nå ser ut til å trappe ned - og vil samtidig be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Ved 17.30-tiden onsdag kommenterte president donald Trump rakettangrepene fra Iran. Se pressekonferansen i videovinduet over.

Trump sier at han er glad for at ingen ble skadet i angrepene, og han gjentok at Iran aldri vil få atomvåpen. Presidenten uttalte også at Iran driver med terrorisme og at Iran truer den siviliserte verden.

SISTE: – Norske soldater blir værende i Irak inntil videre, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

- Iran vil aldri få atomvåpen

– Ingen amerikanere ble drept eller såret i nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned, sier USAs president Donald Trump i en tale onsdag.

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

- De må innse denne virkeligheten

Trump kommenterte også atomavtalen med Iran, som ble inngått i 2015, og som USA trakk seg fra i mai 2018. USA gjeninnførte deretter sanksjoner mot Iran tre måneder senere, mens Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU, Russland og Kina forsøker å holde liv i avtalen.

Trump mener disse landene nå burde trekke seg fra avtalen også.

- Tiden har kommet for Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU, Russland og Kina til å innse denne realiteten. De må alle komme seg ut av denne avtalen, sa Trump.

– Soleimanis hender var dynket i blod

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

Trump sa at han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten. Presidenten sa at USA umiddelbart innfører flere økonomiske sanksjoner mot det iranske regimet.

– De vil bli stående inntil Iran endrer sin oppførsel, sa Trump.

Trump kom samtidig med et forsonende budskap til regimet i Teheran.

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det, sa Trump.

Ingen drepte eller skadde

Trumps pressekonferanse kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter missilangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen og basen i Arbil kurdisk Nord-Irak.

Både Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi, statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsdepartementet i Finland opplyser at angrepet ble varslet på forhånd, og at soldatene derfor rakk å gå i tilfluktsrommene.

(Nettavisen/NTB)