Trump vil innføre saksjoner - og vil heller beskytte grensen mot Mexico enn Syria-grensen

President Donald Trump vil han «snart» innføre sanksjoner mot Tyrkia. Samtidig vil han heller fokusere på grensen mot Mexico enn å hjelpe til i Syria.

NEW YORK /OSLO (Nettavisen): I flere Twitter-meldinger mandag kveld skriver Trump at han heller vil fokusere på grensen mot Mexico enn å hjelpe til i Syria.

Mandag kveld opplyser presidenten også at han skisserer sanksjoner som snart vil bli innført mot Tyrkia. De omfatter stans i forhandlinger om en handelsavtale, økt toll på stål og sanksjoner mot tyrkiske ledere.

Har trukket ut 100 soldater

Amerikanske tjenestemenn opplyste mandag at de 1.000 amerikanske soldatene som oppholder seg i Nord-Syria, har fått ordre om å trekke seg ut av landet.

Det skjer etter at tyrkiske styrker har rykket inn i nabolandet og gått til angrep på kurdiske styrker langs grensen, styrker som til nå har vært USAs fremste allierte i Syria i kampen mot IS. Den tyrkiske planen skal være å etablere en buffersone langs grensa.

- Etter å ha nedkjempet 100 prosent av IS-kalifatet, har jeg trukket det meste av våre tropper ut av Syria. La Syria og Assad beskytte Kurderne og sloss mot Tyrkia om deres eget land. Jeg sa til mine generaler, hvorfor skal vi kjempe for Syria og Assad for å beskytte landet til vår fiende? skriver Trump på Twitter mandag kveld.

- Alle de som vil hjelpe Syria med å beskytte kurderne er helt ok for meg, enten det er Russland, Kina, eller Napoleon Bonaparte. Jeg håper alle gjør det bra, vi er 7000 miles borte! skriver Trump.

Deretter gjør Trump det klart at han heller vil fokusere på grensen mot Mexico enn å hjelpe til i Syria.

- Noen vil at de forente stater skal beskytte grensen mot Syria som er 7000 miles borte, og som ledes av Bashar al-Assad, vår fiende. Samtidig, Syria og hvem enn de velger å hjelpe, ønsker naturlig nok å beskytte kurderne ...

- Jeg vil heller fokusere på vår sydlige grense som er en del av Amerikas forente stater . Og, forresten, tallene er på vei ned og MUREN blir bygd! skriver Trump på Twitter mandag kveld.

Røde Kors slår alarm om Nord-Syria



Røde Kors slår nå alarm om det som skjer i Nord-Syria og trapper opp innsatsen i området.

- Opptrappingen av konflikten, antallet aktører og dynamikken, gjør arbeidet med nødhjelp i Nord-Syria vanskeligere. Samtidig ser Røde Kors behov for å øke innsatsen, sier Tørris Jæger, utenlandssjef i Røde Kors Norge, til Nettavisen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) jobber nå for å møte behovet for rent vann i området.

- 200.000 på flukt

- Det er skiftende tall, men vi antar at rundt 200.000 mennesker er på flukt i Nord-Syria nå etter de siste dagenes opptrapping av konflikten. Vannsituasjonen er kritisk i området, der mye av infrastrukturen er ødelagt av krigshandlinger. Vi har nå trappet opp innsatsen ved å kjøre vann med lastebiler rundt om i området, men det dekker ikke det behovet som har oppstått, sier Jæger til Nettavisen.

Kritisk vannmangel

Også i Al-Hol-leiren, der ICRC og SARC, driver et feltsykehus, er det vannmangel.

- Det er kritisk med vannmangel i en situasjon der behovet for hjelp øker, sier Jæger.

For Røde Kors har hovedfokus så langt vært å drifte feltsykehuset i Al-Hol-leiren, men nå må organisasjonen også forholde seg til konsekvensene av økt krigsinnsats.

- Nå har vi en befolkning på flukt. Det kommer på toppen av det vi allerede jobber med. Mange er fordrevet fra områdene de bodde i, og situasjonen er ekstremt kompleks med forskjellige myndigheter og forskjellige aktører vi må forholde oss til. Vi er avhengig av aksept fra alle parter for å kunne operere på bakken. Det kan være krevende å formidle at vi kun er en humanitær aktør og ikke en del av konflikten, sier Jæger.

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtaler tilbaketrekkingen av amerikanske soldater fra Nord-Syria som «farlig», og mener det er behov for å få på plass en resolusjon for å stanse president Donald Trumps beslutning.

Minst 160.000 sivile er drevet på flukt som følge av Tyrkias offensiv i Nord-Syria, opplyser FN. Generalsekretær António Guterres er dypt bekymret, og oppfordrer alle parter til å løse uenighet seg imellom på fredfullt vis.

Guterres legger til at «sivile som ikke er del av fiendtlighetene, må holdes beskyttet til enhver tid».

Også UNICEF er bekymret for situasjonen for de sivile.

– Idet eskaleringen av volden fortsetter, gjentar UNICEF sin oppfordring til alle parter i konflikten, og til de som har påvirkningskraft over dem, til å beskytte barn. De som kjemper nordøst i Syria og andre steder i landet må beskytte sivil infrastruktur og ikke bruke den til militær gevinst, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore.

UNICEF anslår at nesten 70.000 barn er drevet på flukt siden utviklingen nordøst i Syria eskalerte for snart en uke siden, og sier at minst 170.000 barn kan ha behov for humanitær hjelp som følge av den pågående konflikten.

(Nettavisen/NTB)