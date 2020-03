Donald Trump vurderer å innføre karantene for New York, New Jersey og Connecticut

Hvis dette skjer vil 21 millioner mennesker bli bedt om å holde seg hjemme.

– Noen mennesker vil gjerne se New York i karantene fordi det er et «hot spot» - New York, New Jersey, kanskje ett eller to andre steder ... visse deler av Connecticut i karantene. Jeg tenker på det akkurat nå, sier Trump til reporterne som har møtt opp i Det hvite hus, melder Sky News.

– Det er ikke sikkert vi må gjøre det, men det kan hende at vi i løpet av dagen i dag vil annonserte en korttids-karantene, to uker, for New York, sannsynligvis New Jersey og visse deler av Connecticut, sier den amerikanske presidenten.

Det er blant annet reisende til Florida som bekymrer Trump:

– De har problemer i Florida, mange newyorkere drar ned. Vi vil ikke det, sier Trump melder blant andre CNN.

Ifølge NBC News snakket New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, til Trump lørdag morgen. Da var ikke karantene for byen hans ett av temaene:

– Jeg snakket ikke til ham om karantene. Jeg vet ikke engang hva det vil si, sier Cuomo etter presidentens uttalelser.

– Jeg vet ikke hvordan det kan være rettkraftig. Jeg liker ikke hvordan dette høres ut, fortsatte guvernøren på en pressebrifing lørdag.

Over 700 døde i New York

Antall døde av koronaviruset har økt til over 700 i delstaten New York, de fleste i New York City. Sykepleiere krever mer beskyttelsesutstyr.

52.000 mennesker er nå smittet av koronaviruset i delstaten, blant dem mange helsearbeidere. En sykepleier er død av covid-19, mens andre ligger syke.

På en pressekonferanse utenfor Jacobi-sykehuset i New York City lørdag ba sykepleiere om flere masker og annet utstyr for å beskytte seg selv. Nå må utstyret rasjoneres, sier de.

Myndighetene i byen sier de har nok utstyr til å vare ut uka, men de er bekymret for situasjonen senere.

Utsetter primærvalg

Lørdag kom også beskjeden om at guvernør Cuomo utsetter primærvalget i New York til juni for å hindre at mange folk kommer sammen midt i koronautbruddet.

Nominasjonsvalget skulle etter planen vært avholdt 28. april.

Nå utsettes det til 23. juni, når delstaten likevel skal holde lokalvalg.

New York følger dermed i sporene til minst ti andre delstater som har utsatt primærvalget, blant dem Ohio, Georgia og Louisiana.

Los Angeles får korona-hjelp

I Los Angeles ventes korona-situasjonen å forverre seg, men innbyggerne kan i det minste se ett lyspunkt med situasjonen.

Fredag ankom sykehusskipet USNS Mercy i Los Angeles. Skipet ble sendt fra San Diego for å hjelpe filmbyen med det økende behovet for sykehussenger.

Se ankomsten i videoen under:

Etter New York er California den delstaten i USA som er hardest rammet av koronapandemien, og i Los Angeles fylke, med over 10 millioner innbyggere ser man nå en eksplosjon i antall tilfeller.

Torsdag vokste antall bekreftede smittetilfeller og dødsfall med mer enn femti prosent. Ni nye dødsfall ble rapportert, noe som fører totalen opp til 21.

USA har passert Kina og har nå flest registrerte tilfeller av koronasmitte i verden. 105.573 personer har fått påvist viruset i USA, og 1.711 er døde.