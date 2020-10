Donald Trumps lege: Han er symptomfri

Donald Trump skriver selv at han føler seg «FANTASTISK», og legen hans informerer om at presidenten er symptomfri.

Saken oppdateres!

Tirsdag skriver Donald Trump på sin egen Twitter-konto at han føler seg frisk som bare det etter å ha mottatt behandling for koronaviruset.

Les også: Trumps pusting får spekulasjonene til å koke

- Symptomfri

Ifølge presidentens lege er han nå også symptomfri, melder nyhetsbyrået AFP.

Mandag ble Trump flyttet tilbake til Det hvite hus, og tirsdag valgte han å fjerne munnbindet mens han vinket til pressen.

Det er nå knyttet stor spenning til om presidenten er klar til å stille til den neste debatten. Selv går han langt i å friskmelde seg til akkurat det.

- Jeg ser fram til debatten tirsdag kveld 15. oktober i Miami. Det kommer til å bli flott, skriver han blant annet på Twitter.

Trump mottok behandling på militærsykehuset Walter Reed Medical Center i Maryland. Der fikk han både normal oppfølging, samt noen eksperimentelle behandlinger.

Totalt skal presidenten ha fått en injeksjon med steroidet Dexamethasone, to typer monoklonale stoffer som skal minske mengden av virus i blodet, og han fikk en kur med ebola-medisinen Remdesivir. Att på til skal han på et tidspunkt ha fått oksygen.

Denne videoen av Trumps pusting fikk flere til å spekulere i presidentens helse:

Blokkert fra sosiale medier

Både Facebook og Twitter har tatt affære mot meldinger fra Trump der han hevder at sesonginfluensa er mer dødelig enn covid-19.

Mens Facebook har fjernet meldingen, har Twitter merket den samme meldingen som villedende og sørget for at brukere ikke kan dele den. På begge plattformer lå imidlertid meldingen ute i timevis før de to selskapene reagerte, melder CNBC.

Twitter begrunner beslutningen med at innlegget fra den amerikanske presidenten bryter det sosiale mediets regler mot desinformasjon om covid-19. Facebook har også tilsvarende regler mot desinformasjon om pandemien.

Slik lyder meldingen som nå er blokkert på sosiale medier:

«Influensasesongen er på vei! Hvert år dør mange mennesker av influensa, noen ganger over 100.000, tross vaksinen. Kommer vi til å stenge ned landet vårt? Nei, vi har lært oss å leve med det, akkurat som vi har lært oss å leve med covid, som i de fleste befolkninger er langt mindre dødelig!!!»

Så langt er 7,45 millioner mennesker registrert smittet av koronaviruset i USA, ifølge Johns Hopkins University, mens minst 210.195 personer har dødd etter å ha blitt smittet.

Den dødeligste influensasesongen som er registrert siden 2010 i USA, var i 2017–2018. Da døde anslagsvis 61.000 mennesker av influensa, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

Les også: Trump sjokkerer i ny video i natt: - Ikke la dette dominere deg