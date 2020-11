Donald Trumps sønn med drøye anklager: - De jukser. Det er svindel

Tordentale av Eric Trump.

Se video øverst: Tordentale: Eric Trump med drøye anklager

- Vi har erklært seier i Pennsylvania. Biden-kampanjen vet at den eneste måten å vinne på er ved juks. De prøver å jukse. Det har vi sett fra dag én. De slipper oss ikke inn i valglokalet. De deler ut plakater, vi har dette på video. Folk får munnbind med Biden/Harris-skrift på, og de går med dem inne i lokalet. Dette er ikke lov. Dette er svindel, sa Eric Trump innledningsvis i talen sin.

Han langet ut videre mot Biden-kampanjen med enda sterkere ord.

- De prøver å gjøre narr av det amerikanske valget. Vi kommer til å vinne Pennsylvania. Min far leder med nesten 500.000 stemmer, og vi vil vinne Pennsylvania. Det er deres eneste vei til å vinne.

- Vi er her i dag med advokatene våre. Vi skal saksøke i Pennsylvania. Det er synd at vi må gjøre det. Det er det siste vi ville gjøre, det siste faren min ville gjøre. Men dette er ødeleggende korrupsjon, og det kan ikke skje. Dette er ikke demokrati, sa han videre.





Dette sa Joe Biden sin tale onsdag kveld:

Levert søksmål

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani bekreftet onsdag kveld at et søksmål allerede var sendt til domstolene.

Les også: Statsminister gratulerte Donald Trump med valgseieren

- Vi skulle med loven ved vår side, kunne observere hvordan stemmegivningen skulle gå for seg. Det fikk vi ikke. Det er veldig trist at vi er i byen som er fødselsstedet til demokratiet, og dette er blant de mest antidemokratiske tingene jeg har sett eller støtt på. Og det er ikke bare i Philadelphia, det skjer i hele landet, sa Giuliani.

Tidligere på onsdag opplyste Donald Trumps valgkampstab at søksmål var levert for å stanse stemmetellingen i den avgjørende vippestaten Pennsylvania, i tillegg til i Michigan.

Begrunnelsen for forsøket på å få en domstol til å stanse opptellingen, er mangel på «innsyn». Valgfunksjonærer i delstaten anklages for å hindre Trump-leirens «observatører» i å gå nærmere enn 7,6 meter fra tellediskene i Pennsylvania, noe også Giulani bekreftet i talen sin.

- Like gjerne ha kommet fra Mars

Han slaktet hvordan delstaten hadde håndtert poststemmene.

- Det er juks med opptellingen. Vi har ikke sett hvor de kommer ifra. De kunne like gjerne ha kommet fra Mars. Philadelphia har også et rykte for valgsvindel. Det kan like gjerne ha vært døde mennesker som har stemt. Dette skal vi se på, sa advokaten.

Les også: Synes du Trump er ille? Her er historiens verste amerikanske presidenter (+)

- Vi vet ingenting. Vi har det samme søksmålet i Wisconsin. I Wisconsin dukket 120.000 poststemmer opp fra ingenting. Vi aner ikke om de er stemmesedler, om de signert, har rett postmerke, eller om det er samme som har stemt hundretusen ganger. Det var sånn her de har tenkt til å vinne, la en rasende Giuliani til.

Giuliani hevdet at det er lignende situasjoner i Michigan, Nevada og Arizona, og at Trump-kampanjen kommer til å kjempe til siste slutt for å vinne disse delstatene.