Donau-cruise endte i tragedie i Budapest – norskeid skip involvert

Sørkoreanerne var på elvecruise i Budapest da båten deres plutselig kantret og sank. Et norskeid cruiseskip var innblandet. Nær 30 mennesker er trolig døde.

Turistbåten sank i løpet av sekunder etter å ha kollidert med et cruiseskip i Donau, like ved Margaret-brua i den ungarske hovedstaden, ifølge øyenvitner og ungarske myndigheter.

Sammenstøtet skjedde i kraftig regnvær.

Redningsmannskap lette torsdag fortsatt etter rundt 20 savnede personer, men det er lite håp om å finne flere overlevende, opplyser ungarsk ambulansetjeneste. Sju personer er funnet i live, mens åtte personer ifølge ungarske myndigheter er bekreftet omkommet.

Alle om bord var sørkoreanere, bortsatt fra et mannskap på to, som var ungarere. De to ungarerne oppgis å være blant de savnede.

Ungarsk politi opplyser at ulykken etterforskes som en kriminell handling.

Viking Sigyn involvert

Det norskeide cruiserederiet Viking bekreftet torsdag morgen at skipet Viking Sigyn var involvert i det selskapet omtaler som «en hendelse» onsdag kveld klokka 21. I uttalelsen skriver Viking at elvecruiseskipet befant seg i nærheten av turistbåten.

INNBLANDET: Det er tredje gangen i år at et Viking Sky-skip er involvert i en ulykke.

Ingen på cruiseskipet ble skadd, og selskapet understreker at det samarbeider med myndighetene. NTB har kontaktet rederiet, men har ennå ikke fått noen kommentar.

Turistbåten skal ha ligget for anker da den ble truffet av det andre fartøyet. Den er 26 meter lang, har to dekk og kan ta opptil 60 passasjerer. Stedet den sank ligger ikke langt unna parlamentsbygningen i sentrum av Budapest.

Uten redningsvester

Utenriksdepartementet i Sør-Korea har opplyst at ingen av turistene hadde på seg redningsvester.

Sørkoreanerne var på pakketur til Europa. Sist lørdag ankom de München, og meningen var at turen skulle vare en uke. Den sørkoreanske turoperatøren opplyser at det var 30 turister, to reiseguider og en fotograf i reisefølget. Flere familier var blant deltakerne.

Personene som er bekreftet omkommet, er i alderen 31 til 66 år. De er identifisert som seks kvinner og én mann. Også ei seks år gammel jente var med på turen. Statusen hennes er ukjent, men hun er ikke på listen over overlevende.

KRAFTIG REGN: Det ble torsdag morgen lett etter savnede passasjerer i Donau, like ved Budapest sentrum. Ulykken skjedde i kraftig regnvær.

Søk etter savnede



Det regnet mye i Budapest natt til torsdag, noe som skapte utfordringer for redningsarbeidet. Det er også mye vann i elven, og strømmen er sterk. Temperaturen i vannet er 10–15 grader, ifølge lokale medier.

Redningspersonell har søkt etter passasjerer flere kilometer nedover elven. En ungarsk nettside har meldt at en av dem som ble reddet, ble funnet ved brua Petőfi noen kilometer sør for der båten kantret.

Flere sørkoreanske tjenestemenn er ventet til Ungarn i løpet av det neste døgnet.

LETEMANNSKAP: Totalt 35 personer var om bord på båten Hableány som sank på elva Donau onsdag kveld. Letemannskapet har jobbet fra tidlig morgen for å vinne overlevende.

Registrert i Sveits



Skipet Viking Sigyn er registrert i Sveits, hvor rederieier Torstein Hagen er bosatt. Ifølge Viking Cruises' nettsider går elvecruiseskipet gjennom Sentral-Europa med to forskjellige ruter. Det ene cruiset starter mens det andre avslutter turen i Budapest.

Torstein Hagens rederi Viking Cruises eier også Viking Sky, som var involvert i en ulykke på havstrekningen Hustadvika i mars i år. I begynnelsen av april kolliderte et annet av rederiets skip Viking Idun med en oljetanker i Nederland.

Hagen er på 1102. plass på Forbes liste over verdens rikeste.

