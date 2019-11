Dorthe Skappel og Sophie Elise: TV 2 må rekke opp i radene

Den profilerte TV 2-programlederen Dorthe Skappel intervjuer sin nære venn og forretningskollega, toppbloggeren Sophie Elise. For TV 2. Presseetisk forsvarlig? Dumt spørsmål.

Presseetikken - spesielt forholdet mellom redaksjonelt stoff og kommersielt innhold, altså reklame - utfordres kraftig for tida.

Aftenposten er på glattisen når de «låner ut» designet på «Forklart» til Equinor under merkelappen «Forklart annonsørinnhold». Alle skjønner at «Forklart» skal være en fakta-spalte. «Forklart annonsørinnhold» er det motsatte. I Equinors tilfelle, oljesmurt fake news.

For TV 2 blir koblinga enda mer pinlig. Dorthe Skappel er programleder i «God Kveld Norge», og har i høst et kommersielt forretningssamarbeid med Sophie Elise. Sistnevnte har sin egen strikkekolleksjon i nettbutikken Skappelstrikk - en butikk som er eid av Dorthe Skappel, hennes ektemann og parets to døtre.

Så skal altså Dorthe Skappel intervjue Sophie Elise for å oppsummere underholdningsåret i TV2?

Man behøver virkelig ikke å ha vokst opp med pressens «Vær varsom»-plakat for å skjønne at dette bryter med alt som heter god presseskikk. Dette er ikke litt på kanten av innafor. Vi snakker langt, langt utafor.

Jeg mener ikke dette fordi jeg ikke forstår at journalistikken står under sterkt økonomisk press for tida. Fast ansatte journalister tilbys sluttpakker over en lav sko, og det er bare patetisk å høre redaktørene fortelle sine lesere at oppsigelsene til sjuende og sist vil resultere i et bedre redaksjonelt produkt. Selvfølgelig er det ikke sånn. Redaktørenes og direktørenes tale - ofte er det samme person som snakker - er i sannhet fake news.

Men hvor skal mediehusene få penga fra - om de ikke i jakt på inntekter også skal utvikle sin annonsepolitikk? Papiravisene er snart historie, og det er der de store annonseinntektene har ligget. Det er likevel forskjell på å selge aviser i Akersgata og det å trekke på gata i Kvadraturen.

«Forklart annonsørinnhold» og Dorthe Skappel & Sophie Elise & Skappelstrikk er rein prostitusjon. Den som tror denne metoden på sikt kan være bunnplanken i bærekraftig, kritisk journalistikk kan like gjerne begynne å tro på julenissen. Han kommer riktig nok snart, men alle over fem år veit at han er fake news.

Det er trist å være vitne til at to så flotte mediehus som Schibsted og TV 2 så ettertrykkelig bryter disse strengt tatt ganske lettfattelige presseetiske kjørereglene.