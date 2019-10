Dovrebanen gjenåpnet for trafikk etter brann

All trafikk på Dovrebanen ble søndag fordmiddag stengt grunnet brann i en undergang like nord for Ler sentrum i Melhus.

Ved 9.20-tiden søndag formiddag var politi og brann ankommet stedet, og det er ikke fare for spredning. – Det brenner litt i vegetasjonen rundt og brannvesenet er i gang med motorsag. Når det er ferdig skal folk fra jernbanen sjekke at det ikke er noen skade på jernbanen, sa operasjonsleder Roger Nomeland i Trøndelag politidistrikt til NTB. Les også: Ni beboere får fortsatt ikke flytte hjem etter jordras i Melhus lørdag Han opplyste at hele Dovrebanen ville forbli stengt så lenge arbeidet pågår. – Det er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, opplyste operasjonslederen. Klokken 10.02 meldte imidlertid politiet at Dovrebanen er åpen for togtrafikk igjen. - Politiet er ferdig på stedet. Sak blir opprettet, skriver de. Les også: Tre hus evakuert etter jordras i Melhus