Drama på kajakk: Hai mistet to tenner

En hvithai bet i en kajakk med en person om bord like utenfor Los Angeles.

LOS ANGELES (Nettavisen): Danny McDaniel var ute med kajakken sin for å dykke i området Ship Rock like ved Los Angeles, da han fikk sitt livs sjokk, skriver Los Angeles Times.

McDaniel kjente noe som dyttet til kajakken. Han trodde det var kompisen, men synet som møtte ham, fikk McDaniel til å bli stiv av skrekk.

Det var nemlig en hvithai som hadde dyttet til kajakken, og den fortsatte å kretse rundt McDaniel.

- Jeg så haiens snute over kajakkens bakside. Så fulgte jeg snuten med øynene og så en enorm kropp på høyre side av båten, forteller McDaniel til Los Angeles Times.

Se intervju med McDaniel i etterkant av hendelsen i videoen over.

DRAMA: Danny McDaniel holder opp tennene som ble liggende i kajakken etter hendelsen. Foto: Privat

Plutselig bet hvithaien i kajakken, før den svømte vekk. Det hele var over på sekunder, og førte til at kajakken roterte 180 grader. Bittet gjorde også at haien mistet to tenner, som ble liggende i kajakken.

Tennene var begge omtrent fem centimeter lange, noe som skal bety at haien var nesten seks meter lang.

STORE: Tennene til hvithaien var omtrent fem centimeter lange.

Danny McDaniel har dykket i over 20 år og svømt med flere haier, men han har aldri opplevd en som var så stor. Opplevelsen var imidlertid ikke avskrekkende. Los Angeles Times skriver nemlig at McDaniel og kompisen var tilbake i vannet bare få timer senere.