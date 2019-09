Dramaet i kulissene: Venstre knallhardt ut mot FNB-spill og paniske samarbeidspartier

Det rødgrønne samarbeidet i Stavanger begynner å ta form. Nå letter svarteper Venstre på sløret om hva som egentlig skjedde på valgnatten.

STAVANGER (Nettavisen:) - Jeg føler meg ikke sviktet av FNB, men Frode Myrhol har definitivt sviktet velgerne sine, sier Venstre-topp Jan Erik Søndeland.

Det er en skuffet Søndeland som snakker med Nettavisen fredag. I tur og orden har Ap og venstresiden lokket til seg først FNB og så Senterpartiet til det som etter alle solemerker å dømme blir et formalisert rødgrønt maktskifte i Stavanger fra tidlig i neste uke.

Torsdag inngikk også Krf et valgteknisk samarbeid med de rødgrønne flertallspartiene - og dermed står Venstre alene igjen som eneste tradisjonelle sentrumsparti i opposisjon.

- Sentrumspartiene fikk panikk etter at FNB erklærte samarbeid med de rødgrønne. For Senterpartiet slo panikken fort inn. Krf hadde også store kvaler, og de lot oss i stikken for personlige verv og innflytelse. Det står de selvfølgelig fritt til å gjøre, men vi hadde ikke forventet det av Krf, som vi hadde en felles enighet med, sier en mildt sagt indignert Søndeland.

Jan Erik Søndeland (V) er alt annet enn fornøyd av det politiske spillet etter mandagens valgresultat i Stavanger. Foto: Ingvild Aase

Dramatisk valgnatt

Mange har rynket på nesen over det som ser ut til å bli et samarbeid mellom MDG og FNB om makten i Stavanger. Mens FNB hardnakket har påstått at de var blokkuavhengige og ville bestemme seg etter møter med begge blokkene etter valget, mener Søndeland at Frode Myrhols opptreden på valgnatten var et spill for galleriet.

- Da bompengepartiet endelig kom for å snakke med dagens flertallspartier (Høyre, Frp, Venstre, Krf, Sp, Pensjonistpartiet, journ. anm) etter flere timer hos opposisjonen, kom de bare med tamme krav som var enkeltpunkter vi glatt gikk med på. Vi spurte til og med om de ville ha noe mer, noe de takket nei til. Det var åpenbart at de hadde bestemt seg på forhånd, sier Søndeland, som mener FNB i realiteten hadde funnet sammen med venstresiden for lenge siden.

Kari Nessa Nordtun (Ap) blir etter alt å dømme Stavangers neste ordfører etter å ha spikret sammen en koalisjon bestående av Rødt, SV, Ap, MDG, FNB, Sp, samt Krf i et valgteknisk samarbeid. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Da bompengepartiet gikk mot venstresiden, brant det under føttene til sentrumspartiene - som måtte ta stilling til om de ville følge etter og bli en del av en helt ny flertallskoalisjon, eller om de ville forbli lojale til Høyre. Søndeland og Venstre valgte sistnevnte, mens Krf og Sp gikk motsatt vei.

- Velgerne til bompengepartiet burde få vite at Myrhol ikke kjempet godt nok for dem, og benyttet seg ikke av muligheten han fikk av flertallspartiene til å få mer gjennomslag for å fjerne bomringen. Han kunne enkelt presset ut oss i Venstre og styrt mot store gjennomslag sammen med Høyre, Frp, Sp og Krf. Jeg hadde vært ganske forbanna om jeg var FNB-velger, sier Søndeland.

- Venstre koker suppe på spiker

Bompengepartiet skal av høyresiden ha krevd null bompenger mellom klokken 19 og 07 i ukedagene, samt bomfri mellom lørdag ettermiddag og mandag morgen. Kravene ble innfridd av flertallspartiene på strak arm, men FNB virket likevel lunkne. Til Nettavisen forklarer Frode Myrhol hvorfor:

- Da vi kom til høyresiden så var det kun Frp og Høyre som satt der. Venstre, Krf og Sp snakket med venstresiden, og det ga oss en dårlig følelse av at vi kunne bli satt på sidelinjen. Gjennom våren og sommeren hadde vi dessuten fått klare indikasjoner på at sentrum ville bevege seg mot venstresiden, sier Myrhol, som sier han måtte handle raskt:

- Hvis vi gikk til høyresiden kunne sentrumspartiene gått til venstresiden, og da hadde vi sittet uten noen form for innflytelse. Vi hadde ikke fått gjennomslag for vår politikk fra utsiden.

Frode Myrhol (FNB) mener Venstre koker suppe på spiker med uttalelsen om at FNB kunne fått mer gjennomslag på høyresiden. Foto: Magnus Ekeli Mullis

KrFs Henrik Halleland sier til Nettavisen at han forstår at Venstres Søndeland føler behov for å kjefte på KrF etter at partiet forlot det tradisjonsrike ekteskapet mellom partiene i sentrum av stavangerpolitikken. Samtidig påpeker han at mange nye fjes har kommet inn etter at Finnøy og Rennesøy ble en del av Stavanger, og at dynamikken har endret seg.

- Sp var på forhånd veldig tydelige på at de kunne samarbeide med både høyre- og venstresiden. Vi var ikke fullt så tydelige, men vi sa at dersom vi ikke ble enige med Høyre så kunne vi gå mot venstresiden, sier Halleland, som understreker at han først og fremst måtte tenke på KrF, og ikke Venstre.

Senterpartiets Dagny Sunnanå Hausken overrasket flere da hun troppet opp som en del av det rødgrønne flertallet tirsdag ettermiddag. Hun skriver i en melding til Nettavisen at det er trist hvis Venstre føler seg dolket i ryggen av Sp og Krf.

- Vi kunne ikke si nei til tilbudet fra Ap og de andre om å bli med i posisjon. Det tror jeg heller ikke han hadde gjort, skriver Hausken.

Ps: Det er allerede klart at Kari Nessa Nordtun (Ap) blir ordfører mens Dagny Sunnanå Hausken (Sp) blir varaordfører dersom partiene i det nye flertallet blir enige om en politisk plattform.