Dramatisk for norsk kvinne (36) i Peru: - Beslaglagt pass og helikopter-redning

Situasjonen for Tessa Jorfald i Peru oppleves som dramatisk.

Tessa Jorfald (36) opplever i disse dager et koronamareritt utenom det vanlige.

Miljøteraupauten og ordensvakten haddde planlagt en reise over fem måneder i Brasil og Peru, hvor hun blant annet besøkte regnskogen for å lære mer om Harakmbut-folket og andre urbefolkninger.

Mens Tessa og hennes turkamerater oppholdt seg i regnskogen, foregikk det dramatiske ting i landet. 16. mars erklærte presidenten i landet at befolkningen skulle i karantene.

Motstridende meldinger

Dagen etter ble turselskapet hentet av en sjåfør som skulle ta de storbyen Cusco, men de kom seg aldri så langt.

- Da vi ankom Villa Salvación, Manu District i Madre de Dios-regionen ble vi stoppet i en koordinert operasjon. De sa først at vi måtte reise tilbake dit vi kom fra, men da dette ikke var mulig ble vi sjekket av en lege som erklærte at vi ikke hadde symptomer, men at vi ikke kunne reise videre. Vi fikk først beskjed om at vi måtte oppholde oss på et hostel, deretter kom beskjeden om at dette var fullt, noe som senere viste seg at ikke stemte, skriver Jorfald til Nettavisen.

Videre ble de kjørt av guiden til hennes eget hus, med streng beskjed om at dette var stedet de måtte oppholde seg de neste to ukene. Huset har et soverom og kjøkken, og de var seks stykker som skulle oppholde seg der de neste ukene. Gulvbelegg og tepper ble skrapet sammen for å lage provisoriske senger:

SOVEPLASSEN: Her er Tessa Jorfalds provisoriske sengeplass. Foto: Privat.

Videre beskriver Jorfald en desperat situasjon.

- De beslagla passene våres for å sikre at vi ikke skulle reise. Men ga oss beskjed om at om vi fikk en helseattest kunne vi få tillatelse til å reise. Det er ingen mulighet for å ta ut penger eller bruke kort. Vi hadde noe penger, men ikke nok til to uker her. To i gruppen hadde internett via sin telefon så vi hadde noe mulighet for å kontakte omverden for hjelp. Ellers var eneste mulighet politistasjonen 20 minutter å gå fra huset vårt. Kun en av gangen kunne forlate huset.

Onsdag forrige uke ble det innført portforbud mellom klokken 20.00 og 05.00 i landet. Jorfald forteller at samme dag, en halvtime før portforbudet trådte i kraft - fikk de besøk av politiet på døra.

- Det kom bevæpnet politi spesifikt til vårt hus for å sørge for at vi var inne i huset vårt til tross for at portforbudet var en halvtime senere. De truet oss med lengre fengselsopphold om vi ikke fulgte deres instrukser, skriver Jorfald.

HUSET: Her har norske Tessa Jorfald oppholdt seg med fem reisekamerater den siste tiden.

Den norske kvinnen beskriver en situasjon fylt med usikkerhet og forvirring.

- Hver gang vi kontaktet sykehuset eller helseposten fikk vi motsigende beskjeder. En dag skulle de ha møte dagen etter der de skulle avklare sakene våre. Dagen etter var ikke legen her, men skulle komme tilbake klokken 12.00. Så ble det klokken 15.00. Så dro han hjem klokken 14.00. Dagen etter var han ikke på jobb, så var han på jobb, men et annet sted, forteller kvinnen.

I reisefølget var det to amerikanere, som skal ha ordnet (svært) alternativ skyss ut av landsbyen.

- I helgen hadde en av amerikanerne klart å fikse et helikopter som kunne komme å hente oss ut. Jeg fikk beskjed av ambassaden at de anbefalte meg å ikke ta dette, men å følge peruanske myndigheters anvisninger. Dette skremte meg da et helikopter som skulle lande her muligens ville gi store konsekvenser for oss som var igjen. Men igjen endret alt seg i løpet av et par timer, da helikopteret kun ville komme om de som skulle på det hadde en helseattest, forteller hun videre.

Så sent som på søndag hevder nordmannen at hun fikk beskjed av den norske ambassaden at lokalmyndighetene aktet å holde fast på karantenen, all den tid de ikke kunne bekrefte hvor de hadde vært underveis på reisen. Til slutt skal samtlige i følget ha fått en helsesjekk med påfølgende helseattest, som de trodde var nok til å ende marerittet.

FORTVILET SITUASJON: Her ankommer det medisinsk utstyr til Lima, som igjen skal sendes rundt omkring i landet. Foto: Stringer (Reuters)

- Først var denne god nok, men så kort tid etter var den ikke god nok for å la oss fly da det ikke sto at vi ikke hadde COVID-19, men kun at vi var uten symptomer. Utfordringen her er at her er det ikke utstyr for å påvise eller avkrefte viruset. Vi prøvde da å få en bil eller liknende som kunne hente oss, men det er ikke mulig da mye av veien flere steder er vasket vekk av regnet og ikke mulig å komme forbi.

Tessa og reisefølget sitter i skrivende stund fortsatt fast i Peru. Hun forteller at de fortsatt jobber iherdig med å innhent de riktige papirene, og at de mottar en rekke motstridende meldinger om hva de må gjøre for å komme seg hjem.

Situasjonen skal også ha blitt forverret av ytterligere innstramminger på regelverket i landet, og av turister og journalister som har prøvd å komme seg ut av landet uten de riktige papirene.

- Det har blitt mye strengere å få tillatelser for å bevege seg med kjøretøy da det har vært turister med forfalskede papirer (der en faktisk har symptomer av viruset), journalister uten papirer som har blitt oppdaget, samt at flere grupper med narkotikasmuglere som har dette området som oppholdssted har forsøkt å flykte, forteller Jorfald.

Forsøker å finne kreative og gode løsninger

Guri Solberg, pressetalsperson for UD, skriver i en epost til Nettavisen at situasjonen i Peru er vanskelig og at den berører mennesker fra mange land - og at de jobber for å finne en løsning på situasjonen.

- Vi har stor forståelse for at mange norske borgere i Peru opplever å være i en svært vanskelig situasjon. Det er flere grupper med norske borgere i Peru. Norge har ingen ambassade i Peru, men ambassaden i Santiago, som også dekker Peru, er i kontakt med norske borgere, lokale myndigheter og andre lands representasjon i Peru. Ambassaden er i fortløpende dialog med den norske borgeren det vises til, skriver Solberg til Nettavisen.

Solberg oppfordrer også norske borgere til å registrere seg på reiseregistrering.no - slik at de enklere kan nå ut med oppdateringer og informasjon.

- Når enkeltland stenger luftrommet sitt eller stenger grensene helt, så rammer det nordmenn og alle andre utenlandske borgere som er i det landet. Det samme problemet støter vi på der nordmenn er strandet i land med veldig få flyavganger eller når transittmulighetene underveis hjemover stenges. Eksempel på land dette gjelder er Filippinene og Peru. Vi forsøker å finne kreative og gode løsninger der det er mulig.

UD bekrefter også til Nettavisen at de ikke har noe anslag på hvor mange nordmenn som oppholder seg i utlandet i skrivende stund. UDs operative senter skal ha mottatt rundt 1500 henvendelser daglig den siste uka - noe som igjen indikerer at det er mange nordmenn i utlandet som ønsker seg hjem.

Avslutningsvis understreker UD at et hvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forhindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke slike tiltak, på samme måte som at andre land ikke har anledning til å påvirke tiltak som norske myndigheter måtte innføre.