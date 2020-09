Dramatisk forklaring fra Laila Anita Bertheussen om da hun så trusselbrev: - Jeg ble veldig skjelven og tårene begynte å renne

- Jeg får av og til panikkanfall, sa Bertheussen i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag starter tiltalte Laila Anita Bertheussen med å forklare seg om det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener er et trusselbrev. I tillegg mener de hun satte fyr på et bosspann ved boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld for alle anklagene mot seg.



Fakta Fakta om tiltalen mot Laila Anita Bertheussen ↓ * Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp). * Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstofftanken og tent på en hyssing inn i den. * I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. * Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190). Kilde: NTB

- Jeg gikk rett i gulvet

Trusselbrevet er interessant for politiet fordi de mener at Bertheussen har sendt det i hensikt for å få det til å fremstå som at det er personer tilknyttet teateret Black Box i Oslo som står bak (se faktaboks med tidslinje under). Det samme gjelder brannen i bosspannet.

- Da jeg kom hjem, rundt klokken 13.00, fant jeg noe i posten som så ut som en festinvitasjon eller bryllupsinvitasjon. Da jeg så brevet der det stod «trekk anmeldelsen» ble jeg veldig skjelven og tårene begynte å renne, sa Bertheussen.

- Jeg får av og til noen panikkanfall, men pleier å hente meg raskt inn igjen.

I et tidligere avhør med politiet, som ble lest opp i retten, var reaksjonen til Bertheussen også tema:

- Jeg gikk rett i gulvet. Jeg gråt og klarte ikke å tenke, det var skikkelig ille.

Laila Anita Bertheussen i retten. Foto: Egil Nyhus / NTB scanpix

I avhøret går det også frem at Bertheussen, som da hadde status som fornærmet i saken, følte at brevet gjorde truslene veldig personlig.

- Tidligere har det vært mot Tor Mikkel (Wara), sa hun i avhøret.

I politirapporten går det også frem at hun trengte å roe seg ned ved å vaske hele huset og tok to glass vin.

Statsadvokat Marit Formo sådde tvil om Bertheussens forklaring både fra politiavhør og i retten. Tiltalte fikk en rekke spørsmål om hvorfor hun hadde lekket opplysningen om brannen i bosspannet det høyreorienterte nettstedet Rights.no.

I retten er det kommet frem flere oppsiktsvekkende opplysninger. Blant annet at Bertheussen opprettet en falsk Facebook-profil for å kunne slenge med leppen mot tidligere Frp-profil og statsråd Per Sandberg.

Det første av mange punkter gjelder hærverk ved tagging av hakekors og ordet «rasist» på familiebilen til daværende Frp-justisminister Tor Mikkel Wara, som også er hennes samboer. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tagget hun også flere husvegger.

Tiltalt for trusler Frp-topper

Bertheussen er tiltalt for en rekke forhold, deriblant flere brudd mot den alvorlige bestemmelsen, straffelovens paragraf 115, som går på trusler mot demokratiet og sin egen samboer Wara, og Frp-toppene, ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde.

Øvre strafferamme i saken mot Bertheussen er 16 års fengsel. Det var 14. mars at Bertheussen ble pågrepet av PST og siktet i saken. Politiet utførte også en grundig ransaking av hjemmet til Wara over to dager.

Fakta Tidslinje Bertheussen-saken ↓ * Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det. * 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold. * Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav. * 17. januar 2019 var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus. * 29. januar 2019 mener PST at hun lagde et brev som hun sendte i posten i en konvolutt. Brevet var adressert til WARA/BERTHEUSSEN. Brevet skal ha vært påført brennmerke. * 29. januar 2019 mener PST at Bertheussen laget et trusselbrev som hun sendte i posten i en konvolutt adressert til daværende beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde, begge Frp-politikere. * 11. februar 2019 undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig. * 2. mars 2019 rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende. * Natt til 10. mars 2019 rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). * Torsdag 14. mars 2019 ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». * Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier. * 3. juni 2019 fikk PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA. * 25. juni 2019 valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken. * 23. januar 2020 meldte Nettavisen nyheten om at Bertheussen tiltales for alle forholdene hun var mistenkt for. KILDE: NTB og Nettavisen

PST: Ville ramme teaterfolk

Politiet mener at motivet for å begå de straffbare handlingene er at teateroppsetningen «Ways of seeing» på Black Box-teateret filmet fasaden av hjemmet deres og brukte det i stykket.

I sitt innledende foredrag sa aktor, statsadvokat Marit Formo, at Bertheussens hensikt var å få handlingene til å se ut som om at det var personer bak «Ways of seeing», eller noen som sympatiserte med teaterstykket, som stod bak.

Bertheussen har også tidligere skrevet en kritisk kronikk om «Ways of seeing» i VG.

Wara utsatt for trusler og hærverk

I perioden fra 6. desember 2018 til 10. mars 2019 ble Wara utsatt for flere ubehagelige episoder som tagging av ordet «rasist» på husveggen og på bilen, tagging av hakekors på bilen, brann i bilen og søppelspannet, i tillegg mottok han trusselbrev.

Wara har selv uttalt at han mente angrepene var ille og å anse som en trussel mot demokratiet.

