Dramatisk i New York: Dobling på 24 timer

I New York har det vært mer enn en dobling i antall bekreftede koronasmittede på bare ett døgn

New York / Bangkok (Nettavisen): Det viser ferske tall som ble offentliggjort natt til torsdag, melder New York Times.

Tirsdag var det meldt om 814 smittede i New York City, mens det ifølge de ferske tallene totalt nå er 1871 personer som er smittet av koronaviruset i byen.

For å møte den kommende krisen de ser for seg, er det ifølge CNBC et behov for 110.000 sengeplasser på sykehusene i løpet av de neste 45 dagene. Per dags dato er det bare 53.000 sengeplasser i byen.

Det de derfor bestemt at marinen skal sende en sykehusbåt til byen.

