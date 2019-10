Dramatisk start på Røkkes forklaring: - Jeg syntes det var ubehagelig

Milliardæren begynte med å fortelle om at han møtte den kjente torpedoen Jan Erik Iversen, som er tiltalt for utpressing, på et advokatkontor.

Tirsdag startet rettssaken hvor torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen er tiltalt for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke. Ifølge Nettavisens opplysninger skal det dreie seg om utpressing på mellom 30 og 40 millioner kroner.

Iversen har hele tiden nektet straffskyld for utpressing.

En tydelig presset Røkke ble omringet av en horde pressefolk utenfor rettslokalet. De bombarderte milliardæren med spørsmål, som ikke ble besvart.

Etter en stund gir han klar beskjed til en fotograf som kommer borti ham med videokameraet sitt om å være forsiktig. Så tar han tak i kameraet og skyver det bestemt bort.

Opptrinnet kan du se i videoopptaket over.

Røkke startet sin forklaring med å fortelle om det han opplevde som en dramatisk episode på kontoret til Advokatfirmaet Elden forrige fredag.

Et massivt presseoppbud ventet på Røkke før han skulle vitne i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Røkke: - Syntes det var ubehagelig

- Jeg satt og forberedte saken sammen med min advokat. Med bestemte skritt kom Iversen mot døren, tok den opp og begynte å snakke med meg. Han ønsket en samtale. Han mente det var jeg som hadde startet denne saken, så jeg kunne avslutte den, sa Røkke i retten.

- Jeg syntes dette var ubehagelig. Jeg oppfattet det som en måte til å påvirke meg til å avslutte saken i en eller annen form. Etter en liten stund kom Elden inn på kontoret, og etter en kort samtale med Iversen gikk han.

Årsaken til at Iversen var på advokatkontoret var at han skulle hente noen dokumenter som hans tidligere advokat, Arild Holden, hadde. Holden tilhører Advokatfirmaet Elden.

I retten forklarte Røkke seg om det han oppfattet som ubehagelige, trussellignende, episoder og oppførsel av Iversen. 1. november 2017 møtte torpedoen opp i garasjeanlegget til Røkke på jobben på Aker på Fornebu.

Bilder som ble vist i retten viser at torpedoen kjører bort til Røkke før han går ut av bilen.

- Det var veldig ubehagelig, men det føltes bedre for meg å gå ut av bilen enn å trykke på låseknappen. Jeg følte det var bedre å gå ut for min sikkerhet. Jeg husker at han var vill i blikket og jeg vil beskrive samtalen som ganske usammenhengende, sa Røkke.

Den kjente torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen er tiltalt for utpressing mot Kjell Ingen Røkke. Han nekter straffskyld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Skulle grisebanke meg

I november og desember ble det holdt tre møter mellom Røkke og Iversen i kontorlokalene til Advokatfirmaet Elden. I ett av møtene skal Iversen, ifølge Røkke, har foreslått at de kunne gjør opp seg imellom ved to kortstokker. I hvert sett var det noen kort som hadde et tall som var antall millioner Røkke skulle betale.

I det andre settet i hver kortstokk var det kort med tall på hvor mange år Røkke skulle betale de millionene.

- Til sammen var det snakk om 30-40 millioner kroner. Jeg følte det som utpressing.

I retten forklarte Røkke også at det måtte iverksettes sikkerhetstiltak for ham og hans familie. I januar 2018 opplevde han situasjonen med torpedoen som så truende at han engasjerte egen livvakt. Det var Anders Snortheimssmoen som fikk oppdraget. Han har tidligere vært leder for beredskapstroppen (spesialtrent politi).

- Jeg gikk gjennom sikkerhetstiltak sammen med min familien. Det ble en koordinert sikkerhet med Aker-systemet. En av prosedyrene var at jeg ble hentet hjemme og kjørt til kontoret på Aker, sa Røkke i retten.

Han fortalte også at veien til skolen til barna ble sjekket, og de fulgte med på hvilke biler som var i nærheten av familiens bolig. I tillegg sjekket de registreringsnumre på de ulike bilene.

5. januar 2018 var Iversen igjen i Røkkes garasje på Aker på Fornebu. Han ventet på Røkke i 5-6 timer før han kjørte bort. Denne dagen møttes ikke Røkke og torpedoen.

- I januar 2018 ble situasjonen slik at Iversen sa han skulle hente meg og grisebanke meg, og ta meg med til politiet slik at han kunne anmelde meg.

Etter dette fikk Røkke og familien hans nok, og 29. januar bestemte han seg for å anmelde Iversen. Torpedoen ble pågrepet klokken 20.50 samme kveld, etter at Snortheimsmoen hadde hatt møter med politiet i Oslo.

Røkke: - Absurde påstander

I retten påstod den kjente torpedoen at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å "fjerne" den kjente og straffedømte finansmannen Christer Tromsdal.

Politiet uttalte senere til Nettavisen at det blir aktuelt for dem å undersøke om de skal etterforske den påståtte torpedovirksomheten mellom Iversen og Røkke.

- De påstandene er absurd! Jeg ser hvor enkelt det er å knytte påstander til mitt navn uten å sjekke holdet i det.

Tromsdal mener Iveren ikke snakker sant.

- Etter min oppfatning er dette ikke noe annet enn en Donald Duck-historie fra «Jannik» Iversen, sier Tromsdal til Dagbladet om sjokkpåstanden som falt i Oslo tingrett i dag.

Den straffedømte finansmannen Christer Tromsdal soner for tiden en fengselsdom for bedragerier. Bildet er fra Halden fengsel i februar 2017. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen « Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingsituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge Elden og Iversens forklaring i retten, var det først etter VG-saken sommeren 2017 at torpedoen beskyldte Røkke for et uoppgjort forhold mellom de to.

Ifølge NRK har Elden tidligere uttalt at VG har latt seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, har tilbakevist disse påstandene.