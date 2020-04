Dramatiske bilder fra masseslagsmål i Lyngdal

Vi advarer mot sterke scener i videoen over.

(Avisen Agder): Åtte personer, to kvinner og seks menn ble pågrepet og siktet for kroppsskade eller medvirkning til kroppsskade etter det brutale masseslagsmålet i Lyngdal tirsdag kveld.

De siktede er alle i 20- til 30-årsalderen. De er bosatt i distriktet, hovedsakelig i Lyngdal og Farsund.

Videoen viser brutaliteten, og vi gjentar advarselen om sterke inntrykk.

I videoen ser man to i brutal slåsskamp, og så kjører en bil på den ene i kampen. Man ser tydelig at det er mange «tilskuere» til brutaliteten.

Siste nytt fra politiet er at det dreier seg om et oppgjør mellom to personer.

