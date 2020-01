Drapet av Soleimani: Den største internasjonale bragden mot Iran

Drapet på Qasem Soleimani, leder for den iranske revolusjonsgardens Quds styrke, er en større bragd enn noe annet USA og deres allierte har klart gjøre mot Iran.

Muligens større enn skadene som ble påført landets atomprogram. Bragden ligger like mye i viljen ti å gjennomføre handlingen som det å ha tatt av dage en av de aller største spilleren i Midtøsten.

Soleimani var den islamske republikkens største utenrikspolitiske virkemiddel. Han har bygd opp iranske drevne etterretningsnettverk i store deler av verden. Hans fotavtrykk har vært aller mest synlig i Midtøsten, men allerede i 2010 uttalte en rekke ledere i revolusjonsgarden at de hadde opprettet samarbeid med diverse kriminellegrupper i Mexico.

Soleimani var en postergutt for den islamske republikken og ikke minst revolusjonsgarden. Han kom fra enkle forhold ut i landsbygda i sentral Iran. Han sluttet seg til den iranske Revolusjonsgarden allerede i 1979. Under krigen med Irak steg han i gradene med rakettfart og var divisjonssjef og ledet en rekke operasjoner. Allerede under denne perioden utviste han evne til å planlegge og gjennomføre irregulære operasjoner bak irakernes fremste linjer. Etter krigen ledet han an oi kampen mot nakotikasmuglerne.

En gang mellom september 1997 og mars 1998 blir han av Irans øverste leder Khamenii utnevnt til leder for Quds-styrken. Samtidig med dette blir han en av Khameniis mest betrodde rådgivere.

Han ble kåret en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer og kreditert med serien mot IS.

Av mange i og utenfor Iran ble han ansett som selve symbolet på Irans regionale dominans.

I mange sammenhenger ble han betegnet som en mulig arvtaker for lederen av den islamske republikken. Det kan også se ut til at han posisjonerte seg for dette. Han ble omtalt som mulig presidentkandidat for de mer konservative fløyene i iransk politikk. I et intervju nylig var han heller tvetydig på om han ville stille til valg eller ei.

Soleimani og hans menn reiste uforstyrret inn og ut av Irak i en årrekke. Qud-styrkens menn ble ved flere anledning anholdt av amerikanske spesialstyrker i Irak, men løslatt etter kort tid. Dette viser også hvilke innflytelse Iran gjennom Soleimani utøvde mot Baghdad-regjeringen.

Drapet på Soleimani har reduserte Irans evne til å utøve makt og utenrikspolitikk i Midtøsten, men også vist USAs evne og vilje til å bruke militærmakt mot Iran, noe som tidligere har vært så å si fraværende. Denne handlingen er et klart signal til samtlige som måtte tro at USA har mistet evne og vilje til å utøve makt i Midtøsten.

Videre viser dette angrepet at USA og deres lokale allierte har tilgang til rettidig og presis etterretning om individer de ønsker å påvirke.

Soleimani har i nest to tiår reist uforstyrret inn og ut av Irak. Iransk etterretningspersonell fra revolusjonsgarden har i perioder hånet amerikanske styrker, ved å åpenlyst bygge opp opprørsstyrkene i Irak, drepe allierte styrker og i perioder stå i direkte skuddveksling med amerikanske styrker i Irak. Den tid hvor man kunne håne USA ser ut til være over . Nok en gang er det avskrekking på moten igjen, og det vil nok gi konsekvenser. Mange vil nok mene at denne handlingen er overilt og en typiske reaksjon fra Trump, samtidig må vi ta innover oss at man kan ikke spille dette spillet med andre spilleregler enn motstanderen.

I den kommende perioden vil vi se en økning i intensitet i konflikten i Midtøsten, allerede nå ser vi at irakerne har tatt til gatene for å feire Soleimani død, dette vil nok neppe aksepteres av Soleimani tilhengere i landet.

På lang sikte gi kombinasjon med effektive sanksjoner vil nok Irans evne til å projektere makt i regionen begrenses. Dette vil medføre utfordringer for oss i Vesten. En Iran med redusert evne til å påvirke de regionale konfliktene vil også åpne opp for andre grupperinger, og vil nok muligens se en fremvekst og utbredelse av grupperinger som IS og deres like.