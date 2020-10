Drapsdømte Peter Madsen i fluktdrama

Det pågår en stor politiaksjon i Danmark etter at drapsmannen Peter Madsen flyktet fra fengsel.

Peter Madsen drepte og parterte den svenske journalisten Kim Wall på hans ubåt i skjærgården utenfor København sommeren 2017. Han ble i april 2018 dømt til livstid i fengsel for drapet.

Tirsdag rømte han fra Herstedvester Fængsel i Albertslund. Dansk politi har kontroll på Madsen, slik at det ikke er fare for at han skal rømme. Det pågår likevel en aksjon rundt ham i Albertslund. Han skal nå sitte oppetter et gjerde, med hva politiet frykter er en bombe rundt magen.

Det var danske Ekstra Bladet som først meldte om fluktforsøket, og som har fulgt dramaet tett.

Politiet har blant annet en bombegruppe på stedet, med robot som er laget for å desarmere bomber. Foto: Nils Meilvang (AFP)

Ekstra Bladet skrev at Madsen skal ha truet seg ut av fengselet med en pistollignende gjenstand. Informasjonen rundt hvordan han flyktet, er usikker.

Tirsdag formiddag var det en større politiaksjon cirka 400 - 500 meter fra fengselet. Bildet øverst i denne saken viser en av politiets skarpskyttere som har øyekontakt med Madsen. Han skal lenge ha sittet stille på siden av veien. Det er nå stengt av rundt dette området, slik at mediene ikke lenger kan se hva som skjer med Madsen. Det er likevel klart at aksjonen pågår.

Madsen skal ha en beltelignende gjenstand rundt magen. Det er også en bombegruppe til stede i aksjonsområdet.

Madsen skal også tidligere ha forsøkt å rømme fra fengselet, og har sittet i isolasjon på grunn av fluktplaner.

DRAPSDØMT: Peter Madsen har erkjente at han drepte Kim Wall. Foto: Niels Hougaard/Ritzau/NTB scanpix

I september 2020 ble det kjent at Madsen nå har erkjent at han drepte Wall. Han nektet for dette under rettssaken, men skal ha erkjent dette i forbindelse med en tv-serie. Det var danske avisen BT.dk som i september skrev at dette fremgår dette av pressematerialet til TV-serien «De hemmelige opptakelser» av Discovery Networks.

