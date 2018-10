Det nyoppnevnte partnerdrapsutvalget har lite kompetanse om drapsforebygging mener en av Norges fremste drapseksperter. Hun er kritisk til sammensettingen.

– Jeg ser på listen over fagpersoner i utvalget, og det mangler eksperter på hva som fører til partnerdrap. Utvalget har ikke den kompetansen som skal til for å bedømme hvor det gikk galt, sier Vibeke Ottesen til Vårt Land.

Hun er den eneste i landet med doktorgrad i hva som kjennetegner drap i nære relasjoner og har i over ti år jobbet som forsker og undervist i bakgrunnen for drap for blant annet Politihøgskolen og krisesentre.

Ottesen er skeptisk til hva utvalget kan få gjort og mener nøkkelen til å forebygge drap ligger i økt kunnskap og kompetanse, både hos det offentlige og allmennheten, noe som krever fri forskning om tematikken. Det mener hun mangler i dag.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis – og beredskapsdepartementet skriver i en epost til avisen at utvalget er satt sammen av personer med fagbakgrunn som gir bred erfaring med saker som omhandler vold i nære relasjoner og partnerdrap.

Det er justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som har satt ned utvalget som skal gjennomgå alle partnerdrapssaker i Norge. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av september 2019.

Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene. 90 prosent av ofrene for partnerdrap er kvinner.

(©NTB)

Mest sett siste uken