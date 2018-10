Drapsforsøk med musegift opp for Høyesterett

Kvinnen som er dømt for gjentatte drapsforsøk ved å fôre ektemannen med musegift, får anken sin opp i Høyesterett.

Den 31 år gamle, brasilianske kvinnen er dømt for å ha lurt sin 12 år eldre ektemann til å spise musegift gjentatte ganger. Borgarting lagmannsrett falt ned på 11 års fengsel for drapsforsøk. Retten fant det skjerpende at hun i lengre tid hadde planlagt drapet, og at hun forsøkte å kamuflere det som selvmord.

Høyesteretts ankeutvalg vil ikke slippe igjennom kvinnens anke over straffeutmålingen, men tillater at lovanvendelsesanken tas opp til behandling. Det betyr at domstolen skal vurdere om lagmannsretten har forstått loven korrekt da juryen fant kvinnen skyldig og retten til slutt avsa dom.

– Trakk seg fra forsøk

Kvinnens forsvarer mener hun ikke skal dømmes for det siste av sju drapsforsøk, fordi hun ved dette tilfellet tilkalte hjelp fra AMK framfor å fullbyrde drapsforsøket.

– Hun ringte alarmsentralen ved to ganger i denne situasjonen og sørget for at han fikk help. Hun trakk seg fra handlingen, sier advokat Hilde Marie Ims til NTB.

Den brasilianske kvinnen begynte våren 2016 å vurdere muligheten for å ta ektemannen av dag, ifølge dommen. Forholdet dem imellom hadde surnet flere år tidligere, og tiltalte hadde i årene fram til 2016 hatt flere forhold til andre menn.

Musegift i vaniljesaus

Hun vedgikk i retten at hun serverte mannen musegift fire ganger ved å blande den i en gryterett, en frokostblanding, en smoothie og i vaniljesaus. Retten mente at hun kun innrømmet disse forholdene fordi andre bevis gjorde dem umulig å bortforklare.

Et flertall av dommerne fant bevismessig grunnlag for at hun lurte mannen til å spise musegift sju ganger på sensommeren og høsten 2016.

Mannen spiste musegiften til tross for den beske og vonde smaken, i den tro at det var helsekost og fordi kvinnen sa at hun ikke skulle forlate ham hvis han gjorde som hun sa.

