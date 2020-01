Drapsoffer i Prinsdal-saken skal obduseres mandag

Den 21 år gamle mannen som ble drept i Prinsdal i Oslo fredag kveld, skal mandag obduseres. Ingen er pågrepet i saken.

Politiet jobber ut fra en hovedteori om at drapet var målrettet. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet har ikke identifisert gjerningspersonen som skjøt og drepte 21-åringen.

Mandag skal mannen obduseres. Samme dag er det også ventet svar fra tekniske undersøkelser som skal analyseres, skriver Aftenposten.

– Mandag vil vi sette oss ned for å analysere alt etterforskningsmateriale som er blitt samlet inn. I tillegg skal det foretas flere avhør. Vi har folk ute i felt, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til avisen.

Navngitte personer

Metlid sier at de har fått det hun beskriver om interessant informasjon, også om navngitte personer som de skal undersøke.

– At drapsmannen kan ha drept feil person er en hypotese vi ikke ser bort fra, men vår hovedteori er fortsatt at dette var et målrettet drap, sier Metlid.

21-åringen ble funnet med kritiske skader på parkeringsplassen utenfor Prinsdal grill. Ambulansefolkene på stedet forsøkte å redde livet hans, men skuddskadene var for alvorlige.

Det oppsto basketak mellom gjerningspersonen og de tre personene som var sammen med 21-åringen etter at han ble skutt. En av de involverte ble påført flere stikkskader. Vedkommende betegnes ikke som livstruende skadd.

Tildekket

Det er observasjoner om at det var kun én gjerningsmann på åstedet. Politiet utelukker ikke at det kan være andre medvirkende.

Gjerningspersonen hadde dekket til ansiktet. Det har gjort etterforskningen vanskeligere for politiet.

– Det er klart at når man tildekker seg, så tenker vi at man gjør det av et ønske om å ikke bli gjenkjent. Det har i hvert fall gjort etterforskningen vanskeligere, sier Metlid til Dagbladet.

