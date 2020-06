Drapssiktet i Haugesund varetektsfengsles i fire uker

Mannen i 30-årene som er siktet for drap etter knivstikkingen i Haugesund tirsdag, varetektsfengsles i fire uker, melder TV 2.

Saken oppdateres!

Det ble klart etter et fengslingsmøte i Haugaland tingrett på torsdag. De to første ukene blir i full isolasjon, og de neste to med brev- og besøksforbud, skriver TV 2.

En 35 år gammel mann ble knivstukket flere ganger på gaten i Haugesund sentrum tirsdag. Han døde på sykehus senere samme dag.

Politiet har fått tilgang til video av deler av hendelsen.