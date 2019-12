Drapssiktet nordmann i Thailand risikerer 20 års fengsel

Thailandsk politi har skjerpet siktelsen mot den etterlyste nordmannen i 50-årene som var siktet for kroppsskade med døden til følge.

Mannen er nå siktet for drap og risikerer 20 års fengsel, opplyser hans norske advokat Sulman Hussain til TV 2.

Nordmannen og hans samboer dro på ferie til Phuket i august. To dager før de skulle reise hjem, kom han i krangel med briten som bodde på et naborom i hotellet. Nordmannen har erkjent at han under basketaket kvalte mannen i 30-årene, men mener det skjedde i nødverge.

Briten skal i forkant av hendelsen blant annet ha stukket nordmannen i skulderen med en smørkniv.

Politiet er nå helt sikre på at nordmannen begikk drap med forsett da den britiske småbarnsfaren døde, melder lokale medier.

Politiet i Phuket har derfor oppgradert siktelsen til drap, skriver avisen Thai Examiner.

Nordmannen ble først pågrepet av politiet, men ble senere løslatt mot kausjon og med reiseforbud. Mannen rømte fra Thailand og ble for to og en halv måned siden etterlyst av Interpol i 188 land.

