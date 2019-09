Drapssiktet nordmann vil betale for å slippe straff

Nordmannen i 50-årene som er siktet for å ha drept en britisk mann i Phuket i Thailand, kan unngå fengsel om hans advokater blir enig med offerets pårørende.

– Ja, etter thailandsk lov er det mulig å betale den fornærmedes familie en sum penger som de aksepterer, og på den måten vil man kunne avslutte saken med et forlik, sier mannens norske advokat Sulman Hussain til TV 2.

Nordmannen og hans samboer dro på ferie til Phuket i august. To dager før de skulle reise hjem, kom han i krangel med briten som bodde på et naborom i hotellet. Nordmannen har erkjent at han under basketaket kvalte mannen i 30-årene, men mener det skjedde i nødverge.

De siste dagene har Hussain vært i Thailand for å finne ut mer om hva som egentlig skjedde. Selv om hans klient mener han handlet i selvforsvar, hersker det ingen tvil om at han drepte briten.

Nordmannen, som er løslatt mot kausjon på 60.000 kroner, har rømt fra straffeforfølgelse fordi han er redd for å havne i fengsel i Thailand. Samtidig arbeider altså hans advokater med å betale ham ut av saken.

Nordmannens thailandske advokat Thanyawat Suwankumnoet antyder at en sum på 2 millioner baht, rundt 600.000 kroner, kan være aktuelt.

– Hvis familien går med på en slik sum, kan han gå fri, sier han.