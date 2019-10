Drapstiltalt og moren hans gjorde 27 telefonanrop før de ringte nødnummeret

Drapstiltalt 22-åring og hans medtiltalte mor gjorde 27 oppringninger til bekjente før de ringte nødnummeret natten da Sebastian Seterås (21) ble drept.

Statsadvokat Benedicte Hordnes viste tirsdag en oversikt over aktiviteten på de tiltaltes telefoner natt til 23. mars i fjor, skriver NRK.

Ifølge oversikten hadde drapstiltale totalt ti telefonoppringninger mellom klokken 03.47 og 04.21, mens den tiltalte moren hans har forsøkt å ringe 17 anrop mellom klokken 03.38 og 04.21.

Ifølge oversikten som ble lagt fram i retten, forsøkte begge å ringe drapstiltales far fra hver sin telefon. Deretter ringte begge en nabo i høye boligblokken. Moren pratet også med datteren sin i flere minutter.

Den drapstiltalte forsøkte også å ringe en mann, som han tidligere samme kveld hadde kjøpt sprit av. Først klokken 04.25 ringte 22-åringen til politiet. Moren ringte samtidig til ambulanse.

Ifølge tiltalen skal 22-åringen gjentatte ganger ha påført 21 år gamle Sebastian Seterås skader med en glassflaske inne i leiligheten. Etterpå skal han ha kastet den hardt skadde mannen over rekkverket på svalgangen fra sjuende etasje. 21-åringen ble funnet død utenfor bygget om morgenen 23. mars i fjor.

Aktoratet mener at 21-åringen døde av fallet på 22 meter, og at han kunne blitt reddet etter volden inne i leiligheten. 22-åringen har erkjent straffskyld for drap, men hevder kameraten allerede var død da han løftet ham over rekkverket. Moren er tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe den skadde mannen og for å ha forsøkt å fjerne bevis.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld og ønsket ikke å forklare seg for retten tirsdag.

Hun har forklart i politiavhør at hun gikk ut i svalgangen om natten for å trekke frisk luft, og at hun da så sønnens kamerat ligge på bakken, skriver Bergens Tidende.

