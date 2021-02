Drapstrusler og hat mot ledelsen i Sveriges helsemyndighet

Flere i ledelsen av Folkehelsemyndigheten i Sverige trenger nå politibeskyttelse etter alvorlige trusler mot dem.

Siden pandemien startet har Sveriges Folkhälsomyndigheten (FHM) blitt oversvømt av mail, telefonsamtaler og innlegg på sosiale medier. Det aller meste er spørsmål og synspunkter, men det er også hat, personalangrep og ikke minst trusler.

«Du er jo klar for 40 år i fengsel eller livstid», starter en e-post til statsepidemiolog Anders Tegnell. Mailen avsluttes med «Helst arkebusering i direktesending gjennom SVT», skriver Expressen.

- Det startet allerede i vår, det er mye rettet mot våre talspersoner. Men det har eskalert og vi opplever det daglig, vi har medarbeidere som har politibeskyttelse, sier generaldirektør i FHM, Johan Carlson til TT.

Carlson vil ikke fortelle så mye mer da dette går på sikkerheten til enkeltpersoner, men han understreker at de politianmelder de verste truslene og at de har løpende kontakt med politiet.

Hatet mot FHM

Mellom 24. januar 2020 og 24 januar i år er det estimert av FHM at 50.000 eksterne e-poster landet i innboksen til Anders Tegnell. En stikkprøve av bare mailen som kom i desember viser at cirka 80 mail var av hatkarakter, med blant annet personlige angrep, skriver Expressen.

Tegnell og andre som ofte deltar på pressekonferanser og intervjuer er spesielt utsatte. Til og med familiemedlemmene deres kan utsettes for hat.

Johan Carlson er spesielt bekymret over at tonen mot forskere i den offentlige debatten har hardnet. Han mener det ikke lenger er snakk om å diskutere og krangle om saken, men å trakassere den man er uenig med.

- Hvis den harde tonen i den akademiske verden fører til at forskere slutter er det et problem for hele forskningsverdenen. Dette vil ikke ende med covid, det vil fortsette til alle mulige områder hvis vi tillater det, sier Carlson.

