Drept politimann hedret i minneseremoni i Paris

Arnaud Beltrame, som byttet plass med et gissel under angrepet i byen Trébes, ble hedret med en minneseremoni i Paris og tildelt hedersmedalje post mortem.

Kisten med oberstløytnanten Arnaud Beltrame var omsvøpt i det franske flagget, og ble onsdag kjørt i en prosesjon gjennom Paris, fra kirken Panthéon og til monumentbygningen Les Invalides, et gammelt militærsykehus der Napoleon er begravd.

Under minneseremonien holdt president Emmanuel Macron en 20 minutter lang minnetale for Beltrame, der han blant annet sa at politimannen legemliggjør den franske ideen om motstand, ifølge Le Figaro.

– Å velge å dø for at uskyldige skal få leve, det er selve essensen av hva det betyr å være soldat. Mange andre, selv de modigste, ville trukket seg tilbake eller nølt, sa Macron under seremonien.

Lever videre

Macron sa videre at Beltrame nå er en av heltene han selv så opp til, som blant andre motstandsmannen Jean Moulin, Charles de Gaulle og Jeanne d'Arc.

– Han vil leve videre i dere, i deres minne, i deres bønner. Det vi skylder dere er at hans død ikke er forgjeves, sa Macron til Beltrames politikolleger under sin tale.

Under seremonien ble Beltrame tildelt Frankrikes høyeste hedersutmerkelse «Légion d'Honneur» post mortem.

Rundt 200 politifolk deltok i seremonien for Beltrame, og alle politistasjoner rundt om i Frankrike holdt ett minutts stillhet for ham onsdag formiddag.

Reddet gissel

Oberstløytnant Beltrame ble drept den 23. mars da Redouane Lakdim tok gisler i et supermarked i byen Trébes i det sørlige Frankrike. Under gisseldramaet, reddet Arnaud Beltrame liv da han byttet plass med et av gislene.

Totalt fire ble drept under angrepet. Ekstremistgruppa IS har hevdet å stå bak angrepet, og kalt Lakdim for en «IS-soldat». Lakdim ble skutt og drept da politiet aksjonerte mot supermarkedet.

